

تقرير: شحن iPhone 12 mini سيكون أبطأ 20٪ من باقى هواتف iPhone 12 تقرير: شحن iPhone 12 mini سيكون أبطأ 20٪ من باقى هواتف iPhone 12

كشف تقرير لموقع MacRumors أن شحن هاتف iPhone 12 mini سيكون أبطأ بنسبة 20٪ باستخدام الشاحن اللاسلكى MagSafe مقارنة بباقى سلسلة هواتف iPhone 12، إذ يقتصر الشاحن على توصيل طاقة قصوى تبلغ 12 واط لهذا الهاتف، مقارنة بـ 15 واط لبقية هواتف سلسلة iPhone 12.



ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، ستحتاج إلى محول USB-C لتصل إلى قوة 12 واط بواسطة شاحن MagSafe على iPhone 12 mini ، كما أكدت أبل أن كفاءة الشحن يمكن أن تتأثر بعوامل مثل نشاط النظام ودرجة الحرارة، إذ يتطلب الوصول إلى ذروة توصيل الطاقة البالغة 15 واط على طرز iPhone 12 الأخرى محول USB-C لا يقل عن 9 فولت / 2.22 أمبير أو 9 فولت / 2.56 أمبير.



ولم تطرح أبل هاتفها الأصغر iPhone 12 mini للبيع حتى الآن، لكن سيتم فتح باب الحجز المسبق، جنبا إلى جنب iPhone 12 Pro Max يوم الجمعة، ويجب أن يبدأ شحن الهواتف يوم 13 نوفمبر، بينما يتوفر iPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع بالفعل.

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وجعلت أبل هاتفها iPhone 12 mini أصغر حجمًا عن طريق إزالة Touch ID واستبداله بـ Face ID، إلى جانب تقليل كبير في الحواف حول الشاشة، وتدعي شركة أبل أنه الهاتف الأصغر والأخف وزنًا والأخف وزنًا في العالم.ويضم iPhone 12 mini شريحة A14 Bionic ، وهي شريحة 5 نانومتر مع كفاءة طاقة وأداء أفضل من A13، ويتضمن وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، وتدعي شركة أبل أنها أسرع بنسبة 50 بالمئة من شريحة A13 كما يتضمن أيضًا وحدة معالجة رسومات رباعية النوى، تدعي شركة Apple أنها ستتيح "ألعاب بجودة وحدة التحكم".