

مبيعات Galaxy Note 20 Series في شهر أكتوبر فشلت في بلوغ مستوى التوقعات مبيعات Galaxy Note 20 Series في شهر أكتوبر فشلت في بلوغ مستوى التوقعات

كشفت التقارير الواردة من كوريا الجنوبية أن مبيعات تشكيلة Galaxy Note 20 Series لم ترقى إلى مستوى التطلعات. وفقًا لمصادر مطلعة على المسألة، فقد كان من المتوقع أن تنتج شركة سامسونج حوالي 900 آلف وحدة في شهر أكتوبر الماضي، ولكن الطلب كان أضعف مما كان متوقعًا، لذلك خفضت العدد إلى 600 آلف وحدة.



المصدر الكوري يكشف أن الرقم يشمل Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra. من المتوقع أن يؤدي الأداء الضعيف للهاتف Galaxy Note 20 إلى خفض الرقم الإجمالي.



تجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونج أعلنت عن زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 50 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ولكن بالنظر إلى الأداء الضعيف لتشكيلة Galaxy Note 20 Series، فقد لا تتمكن من الحفاظ على تلك الأرباح العالية في الربع الرابع من هذا العام.

قد يعجبك أيضا... loading...

من ناحية أخرى، يسمح الإنخفاض في وتيرة إنتاج هواتف Galaxy Note 20 Series للمصانع في كوريا الجنوبية بالإستعداد للإنتاج الأولي لتشكيلة Galaxy S21 Series، فالتقارير الأولية تشير إلى إحتمال إنتاج 2 مليون وحدة.