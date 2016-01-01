

جوجل تدافع عن عيب بهاتفها "بيكسل 5".. اعرف التفاصيل جوجل تدافع عن عيب بهاتفها "بيكسل 5".. اعرف التفاصيل

دافعت شركة "جوجل" الأمريكية عن عيب تقنى ظهر فى أحدث هواتفها "بيكسل 5"، وكان عدد كبير من المستخدمين قد اشتكى من ظهور "فراغ" فى الشاشة اللمسية الخاصة بالهاتف الجديد "بيكسل 5" بينها وبين جسم الهاتف، ما يجعله ليس مقاوما للماء كما ذكرت "جوجل" فى إعلانها عن الهاتف، وقد يؤدى إلى تضرره أو ربما ضرر بالغ بمالكه.



جوجل أكدت بحسب ما نشره موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص إن هذا الفراغ الظاهر فى شاشة "بيكسل 5" لن يؤثر على مقاومة الهاتف للماء، ولن يحدث ضررا بالهاتف أو المستخدمين.



وقالت شركة "جوجل" إنها تبحث حاليا إذا كانت تلك الفجوة فى هاتف "بيكسل 5" ناجمة عن مشاكل فى التصنيع أم أنها عادية.

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ورغم أن عدد كبير من المراجعات قالت إن تلك الفجوة كافية لتجميع الغبار والتسبب فى القلق حول إمكانية مقاومة الهاتف للماء، إلا أن جوجل قالت: "يمكننا أن نؤكد أن التباين والفجوة بين الجسم والشاشة هو جزء طبيعى من تصميم بيكسل 5".وتابعت بقولها: "لقد أتيحت لنا الفرصة للتحقق من الوحدات من العملاء والجمع بينها وبين بيانات مراقبة الجودة من فى المصنع، يمكننا أن نؤكد أن التباين والفجوة بين الجسم والشاشة هو جزء طبيعى من تصميم هاتف بيكسل 5، وليس هناك أى تأثير على مقاومة الماء والغبار أو وظائف هاتفك".وتصر جوجل على أن الفجوة هى اختلاف طبيعى فى عملية التصنيع بين الأجهزة المختلفة لديها، وعلى الرغم من إصرار مسؤولى جوجل على أن هذا أمر "طبيعي"، إلا أنها قالت أيضًا إنها "ستعمل مع العملاء على أساس فردى لمعالجة أى مخاوف قد تكون لديهم".ولم تفسر "جوجل" كيف أن الفجوة فى شاشات "بيكسل 5" طبيعية، وكيف أنها ستتعامل مع مخاوف العملاء بصورة مباشرة، أى أنها ستعرض عليهم بدائل مثلا أو تصليح عيوب تلك الفجوة.