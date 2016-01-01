

هواوي تقدم عروض ترويجية على HUAWEI NOVA 7 وباقي هواتف سلسلة Nova بمناسبة الـجمعة البيضاء "White Friday" هواوي تقدم عروض ترويجية على HUAWEI NOVA 7 وباقي هواتف سلسلة Nova بمناسبة الـجمعة البيضاء "White Friday"

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن إطلاق حملة خصومات وعروض توفير كبرى على أجهزتها الذكية خلال موسم التخفيضات السنوي الأبرز "الجمعة البيضاء" أو “White Friday” بجميع فروع هواوي بكافة محافظات الجمهورية ولدي جميع الموزعين المعتمدين. ترتكز حملة الخصومات على ثلاثة من هواتف Huawei Nova الذكية وهم Huawei Nova 7 5G وHUAWEI Nova 7i وHuawei Nova 7 SE 5G التي تأتي بالعديد من المميزات التكنولوجية الرائدة.



قال بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، "يحتل المستهلك المصري لدى شركة هواوي مكانة كبيرة، حيث اننا نعمل دائماً على تقديم عروض حصرية ومميزة للمستهلك المصري من أجل تعزيز ثقتهم في علامة هواوي التجارية. تضع هواوي المستهلك في المقام الأول من عملها، وأن نجاحنا في السوق المصري والعالم يستند على عملائنا وشركائنا لأنهم ركيزة عملنا وهم المقياس الرئيسي للنجاح."



تشمل حملة الخصومات هاتف Huawei Nova 7 5G الذي يأتي بسعر 7.399 جنيهاً بدلاً من 8.390 جنيه، والذي يدعم شبكة الجيل الخامس، ونظام تشغيل أندرويد 10.0، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية رباعية، الأولى منها بدقة 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية، والثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 8 ميجا بكسل، أما الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، مما يساعد على جعل الصور نابضة بالحياة.

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كما يتمتع الهاتف بذاكرة 256 جيجا بايت، مع إمكانية وضع كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية، وشاشة 6.53 بوصة بدقة (+FHD)، كما يدعم الهاتف مستشعر البصمة أسفل الشاشة، بالإضافة إلى خاصية Face Unlock، مع بطارية قوية 4000 مللي أمبير.وتضم الحملة ايضاً هاتف HUAWEI Nova 7i الذي تم طرحه بسعر 4.299 جنيهاً بدلاً من 4.799 جنيهاً، والذي يدعم تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط حيث يتمكن المستخدم من شحن الهاتف من 0% إلى 70% في 30 دقيقة فقط، للحصول على الطاقة التي يمكن أن تدوم يوماً كاملاً مع الاستخدام المكثف، ويحتوي الهاتف على بطارية عالية السعة تبلغ 4200 مللي أمبير.ويتمتع HUAWEI Nova 7i بنظام كاميرا خلفية رباعي العدسات يدعم وضع Super Night Mode مكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرتان بدقة 2 ميجا بكسل. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل‏ مع خاصية Super Night Selfie 2.0، بالإضافة الي أن الهاتف يتميز بذاكرة وصول عشوائي عالية السرعة بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.وتشمل أيضاً حملة التخفيضات هاتف Huawei Nova 7 SE الذي يدعم تقنية 5G والذي تم طرحه بسعر 5.499 جنيهاً بدلاً من 6.299 جنيهاً، ويتمتع بشاشة 6.5 بوصة بدقة +FHD، وذاكرة 128 جيجا بايت، و8 جيجا بايت كذاكرة عشوائية، مع إمكانية وضع كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية، كما يتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية رباعية، الأولى بدقة 64 ميجا بكسل، وهي الكاميرا الأساسية، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، ويدعم الهاتف مستشعر البصمة المدمج بزر التشغيل، بالإضافة إلى خاصية Face Unlock، مع بطارية 4000 مللي أمبير.جدير بالذكر أن هواوي لأجهزة المستهلك تتميز بكونها واحدة من أفضل الشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها من خلال مجموعة من العروض والمميزات المبتكرة، والتي تعد من أهم مقومات نجاحها، كما أنها تتخذ من الابتكار والتطوير مبدأ لتتصدر المنافسة بين شركات الهواتف الذكية لتلبية متطلبات واحتياجات المستخدم وتحقيق تطلعاته.