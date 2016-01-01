Thom Browne ليست هي النسخة الخاصة الوحيدة المتاحة من الهاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي، فقد كشفت شركة سامسونج النقاب عن نسخة محدودة للغاية من نفس الهاتف القابل للطي تُدعى Aston Martin Racing. سيتم بيع 777 وحدة فقط، وذلك إبتداءً من اليوم 11 من شهر نوفمبر الجاري، وهو ما يتزامن مع يوم العزاب في الصين.
بينما قد تفكر في السيارات الفاخرة التي صنعتها الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات، فقد تم تصميم هذه النسخة من قبل فريق BSEM Asia Sonic Racing، والذي سجل أول فوز له في بطولة China GT Championship خلال العام الماضي مع Aston Martin V8 Vantage GT4s.
الهاتف نفسه غير معدل، وإنما الحزمة هي الوحيدة المميزة هنا. أنت تحصل على غطاء واقي مصنوع من الجلد، فضلا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3، وبطاقة هوية بلورية، بالإضافة إلى تي شيرت وقبعة تحمل العلامة التجارية. يوجد خياران على مستوى الألوان للهاتف والساعة في حين يبدو لون العلبة رماديًا داكنًا.
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التعليقات على سامسونج تكشف عن الهاتف Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Editon، وستصدر هذا الشهر
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