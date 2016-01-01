

سامسونج تكشف عن الهاتف Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Editon، وستصدر هذا الشهر سامسونج تكشف عن الهاتف Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Editon، وستصدر هذا الشهر

Thom Browne ليست هي النسخة الخاصة الوحيدة المتاحة من الهاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي، فقد كشفت شركة سامسونج النقاب عن نسخة محدودة للغاية من نفس الهاتف القابل للطي تُدعى Aston Martin Racing. سيتم بيع 777 وحدة فقط، وذلك إبتداءً من اليوم 11 من شهر نوفمبر الجاري، وهو ما يتزامن مع يوم العزاب في الصين.



بينما قد تفكر في السيارات الفاخرة التي صنعتها الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات، فقد تم تصميم هذه النسخة من قبل فريق BSEM Asia Sonic Racing، والذي سجل أول فوز له في بطولة China GT Championship خلال العام الماضي مع Aston Martin V8 Vantage GT4s.



الهاتف نفسه غير معدل، وإنما الحزمة هي الوحيدة المميزة هنا. أنت تحصل على غطاء واقي مصنوع من الجلد، فضلا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3، وبطاقة هوية بلورية، بالإضافة إلى تي شيرت وقبعة تحمل العلامة التجارية. يوجد خياران على مستوى الألوان للهاتف والساعة في حين يبدو لون العلبة رماديًا داكنًا.

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سعر الهاتف Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing يبلغ 21 ألف يوان صيني، وهو ما يعني تكلفة أقل من الهاتف Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition، والأهم من ذلك أنه أقل من إجمالي تكلفة العناصر المدرجة في الحزمة، فنسخة 12GB/512GB من الهاتف Galaxy Z Fold 2 وحدها تُكلف 17 آلف يوان صيني، في حين تُكلف Galaxy Watch 3 لوحدها نحو 4600 يوان صيني.مرة أخرى، هذه مجرد نسخة محدودة، ولكن سامسونج أعدت حزمة أخرى، والتي تُكلف بدورها 21 آلف يوان صيني، وتضم Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live، ولكن ليست هناك أي تذكارات من Aston Martin.