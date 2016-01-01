

Realme تحتفل بوصولها لـ 50 مليون مستخدم من خلال إرسالنا في رحلة عبر ممر الزمن Realme تحتفل بوصولها لـ 50 مليون مستخدم من خلال إرسالنا في رحلة عبر ممر الزمن

بعد أقل من 3 سنوات على إنشائها، إستطاعت شركة Realme أن تصل إلى 50 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. لا تزال العلامة التجارية الصينية تواصل النمو، فهي في الحقيقة تُعتبر الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم وتحتفل بهذه المناسبة عن طريق نشر تدوينة حول كيفية وصولها إلى هنا.



بدأ كل شيء في مايو 2018 بهدف إنشاء علامة تجارية لها صدى لدى جيل الشباب وقد نجح الهاتف Realme 1 في تحقيق ذلك. بعد النجاح الباهر الذي حققه هاتفها الأول، توسعت العلامة التجارية بسرعة لتشمل جميع فروع سوق الهواتف الذكية بما في ذلك فرع الهواتف الرائدة من خلال إطلاق هواتف رائدة مثل Vivo X50 Pro 5G.



ثم رأيناها تتفرع إلى قطاع الملحقات الذكية من خلال إطلاقها لسماعات Realme Buds بالإضافة إلى إسوارة اللياقة البدنية Realme Band والساعة الذكية Realme Watch. في شهر مايو من هذا العام، شهدنا أول دخول للعلامة التجارية إلى سوق التلفزيونات مع Realme Smart TV، وشهد الشهر الماضي وصول Realme Smart TV SLED 4K.

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