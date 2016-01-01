

فيس بوك يختبر الوضع المظلم بتطبيقه على الهواتف الذكية.. اعرف التفاصيل فيس بوك يختبر الوضع المظلم بتطبيقه على الهواتف الذكية.. اعرف التفاصيل

يختبر فيس بوك وضعًا مظلما في تطبيق الهاتف يشمل عددا من المستخدمين، حيث تعاونت الشبكة الاجتماعية مع خبيرة الشفرات Jane Manchun Wong لاختبار الوضع المظلم علنًا على Android و iOS، وليس من الواضح تحديد من سيحصل على هذا الخيار الجديد أولا، لكن أشار موقع MacRumors إلى أن العديد من الأشخاص أبلغوا عن إمكانية الوصول إلى الخيار.



وفقا لما ذكره موقع "engadgat"، إذا كان لديك الخيار، فسترى زر الوضع الداكن في قسم الإعدادات والخصوصية ضمن علامة تبويب القائمة، ويمكنك تشغيله أو إيقافه، أو تركه للإعدادات على مستوى النظام، وإذا كان لديك مفتاح الوضع المظلم على مستوى النظام قيد التشغيل عند غروب الشمس، يمكن لفيس بوك أن يفكر في تعميمه فيما بعد.



وكان سمح فيس بوك للمستخدمين بالاشتراك في الوضع المظلم على سطح المكتب في شهر مارس، وتم اختيار وصول الميزة الجديدة للتطبيقات المصاحبة مثل Messenger منذ عام 2019.



ولكن ليس معروف سبب حصول تطبيق فيس بوك الأساسي على هذه الميزة في وقت لاحق، لكن الانتظار يشير إلى أنه تم تحديدها بحذر نظرًا للأهمية المطلقة للتطبيق الذي يستخدمه مليارات الأشخاص.





