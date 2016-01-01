Infinix تطلق حملة الحجز المسبق لهاتفها الجديد Note 8 في السوق المصري

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صورة الخبر: Infinix تطلق حملة الحجز المسبق لهاتفها الجديد Note 8 في السوق المصري
Infinix تطلق حملة الحجز المسبق لهاتفها الجديد Note 8 في السوق المصري

أعلنت انفينكس، عن إطلاق حملة الحجز المسبق لهاتفها الجديد Note 8 و Note 8i في السوق المصري بداية من اليوم الأحد؛ للحجز أونلاين عبر منصتها X-PARK.



يأتى هاتف Note 8i بسعر تنافسي 2750، أما Note 8 فيأتى بسعر 3199 جنيه

خلال فترة الحجز المسبق بجانب سماعات بلوتوث قيمة من انفينكس.


ينحصر الفرق بين الهاتفين فى الكاميرا الخلفية التى تأتي فى الأول بدقة 48 ميجابكسل، في حين تأتى فى الـ Note 8 بدقة 64 ميجابكسل.


ويأتي Note 8 مزود بـ 6 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 64 ميجابكسل، مع خاصية Ultra Night Mode 2.0، التى تتيح صور عالية الوضوح في أصعب ظروف الإضاءة، مع مكبر الصوت المزدوج الرائد المعزز بتقنية DTS ، ليرتقي هاتف Note 8 بالتجربة المرئية والصوتية إلى مستوى جديد تمامًا.

المصدر: الوفد

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