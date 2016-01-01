إذا كنت تواجه مشكلات في مزامنة البيانات عبر أجهزة آبل، فأنت لست وحدك، أبلغت Apple عن انقطاعات عبر العديد من خدمات iCloud، بما في ذلك النسخ الاحتياطية والتقويمات و Find My والصور
وحتى عمليات تسجيل الدخول.
لاحظت الشركة فقط في صفحة الحالة الخاصة بها أن بعض المستخدمين قد تأثروا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آبل تعلن عن انقطاع iCloud وإزالة النسخ الاحتياطية والصور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق