آبل تعلن عن انقطاع iCloud وإزالة النسخ الاحتياطية والصور

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صورة الخبر: آبل تعلن عن انقطاع iCloud وإزالة النسخ الاحتياطية والصور
آبل تعلن عن انقطاع iCloud وإزالة النسخ الاحتياطية والصور

إذا كنت تواجه مشكلات في مزامنة البيانات عبر أجهزة آبل، فأنت لست وحدك، أبلغت Apple عن انقطاعات عبر العديد من خدمات iCloud، بما في ذلك النسخ الاحتياطية والتقويمات و Find My والصور

وحتى عمليات تسجيل الدخول.


لاحظت الشركة فقط في صفحة الحالة الخاصة بها أن بعض المستخدمين قد تأثروا.



كانت الخدمات الرئيسية الأخرى مثل Apple Music و FaceTime و Siri لا تزال تعمل بشكل صحيح.


تأتي هذه المشكلة بعد أسابيع من انقطاع الخدمة الذي أثر على خدمات وسائط iCloud و Apple، كما يأتي بعد أيام قليلة من ظهور Apple One لأول مرة، حيث يلعب تخزين iCloud المتأثر أيضًا بالانقطاع دورًا مهمًا.

المصدر: الوفد

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