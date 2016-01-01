

أخبارالولايات المتحدة تسمح ببيع الرقاقات لـ”هواوي”.. بشرط! أخبارالولايات المتحدة تسمح ببيع الرقاقات لـ”هواوي”.. بشرط!

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للشركات بتزويد هواوي Huawei بالمكونات التقنية التي لا تتعلق بشبكات الجيل الخامس 5G، وأهمها رقاقات المعالجات، ما يخفف من أثر الحظر الأمريكي الحالي على هواوي الصينية.



وحصلت سامسونج Samsung على ترخيص لتزويد هواوي بشاشات أوليد OLED، كما سمح لـ”سوني” Sony و”أومني فيجن” OmniVision ببيع مستشعرات الكاميرا CMOS إلى هواوي، كما تشير التوقعات إلى حصول كوالكوم وميدياتك على ترخيص باستئناف التعاون مع هواوي.



ومنعت هواوي سابقا من شراء الرقاقات من ميدياتك، التي يقع مقرها الرئيس في تايوان، بسبب استخدام تقنيات أمريكية في إنتاج هذه الرقاقات.