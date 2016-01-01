

هواتفتسريبات تكشف مواصفات هاتف هونر المرتقب Honor V40.. تعرف عليه هواتفتسريبات تكشف مواصفات هاتف هونر المرتقب Honor V40.. تعرف عليه

كشفت تسريبات عن خطط شركة هواوي Huawei، المالكة للعلامة التجارية للهواتف الذكية “هونر” Honor، لإطلاق سلسلة هواتف “هونر في40” Honor V40 بتصميم يحاكي هواتف هواوي ميت 40 (Huawei Mate 40).



وأوضحت التسريبات أن سلسلة هواتف “هونر في40” Honor V40 ستقدم تصميما مميزا ومستوى تسعير جيد للغاية، وذلك في إطار تطوير هواوي لإصدارات جديدة من الهواتف الذكية على الرغم من الحظر الأمريكي عليها بخصوص استخدام التقنيات الأمريكية.



وأشارت التسريبات إلى أن هواوي ستطلق سلسلة “هونر في40” Honor V40 في حدث يعقد خلال شهر ديسمبر، وأنها ستصدر بشاشة كبيرة 6,72 بوصة، بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز.

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وقالت التسريبات أن السلسلة الجديدة ستقدم هاتف “هونر في40 برو” Honor V40 Pro بمعالج Dimensity 1000 Plus، وهاتف “هونر في40 برو بلس” Honor V40 Pro Plus بمعالج هواوي “كيرين 9000” بتقنية تصنيع 5 نانومتر، مع كاميرا أمامية مزدوجة، وكاميرا خلفية بدقة عدسة رئيسية 50 ميجابيكسل.كذلك، من المتوقع أن يدعم هاتف “هونر في40 برو بلس” تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، مع مكبرات صوت ستريو، وواجهة المستخدم EMUI 11.