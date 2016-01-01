على الرغم من الحصار المفروض عليها من قبل الحكومة الأمريكية، فلا تزال شركة Huawei تواصل إطلاق المزيد من الهواتف الذكية، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 10X Lite ليكون بذلك هذا الأخير هو أحدث عضو في تشكيلة Honor 10X Series التي تضم أيضًا كل من Honor X10 5G و Honor X10 Max 5G.
الهاتف Honor 10X Lite الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.
Honor 10X Lite goes official with Kirin 710 and 5,000 mAh battery
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التعليقات على الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 10X Lite مع المعالج Kirin 710، وبطارية بسعة 5000mAh
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