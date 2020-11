الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 10X Lite مع المعالج Kirin 710، وبطارية بسعة 5000mAh الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 10X Lite مع المعالج Kirin 710، وبطارية بسعة 5000mAh

على الرغم من الحصار المفروض عليها من قبل الحكومة الأمريكية، فلا تزال شركة Huawei تواصل إطلاق المزيد من الهواتف الذكية، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 10X Lite ليكون بذلك هذا الأخير هو أحدث عضو في تشكيلة Honor 10X Series التي تضم أيضًا كل من Honor X10 5G و Honor X10 Max 5G.



الهاتف Honor 10X Lite الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.



الهاتف Honor 10X Lite الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل كذلك للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.الهاتف Honor 10X Lite الجديد معروض الآن بالفعل للشراء في المملكة العربية السعودية مقابل ما يُعادل 799 ريال سعودي علمًا أنه متاح باللون الأسود والأخضر والرمادي المتدرج. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المفترض أن يشق هذا الهاتف طريقه لبلدان الجوار في الأسابيع المقبلة لأنه لن يكون حصريًا للسوق السعودي لفترة طويلة جدًا.