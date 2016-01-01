

سامسونج تواصل ريادة السوق في الربع الثالث، وآبل تخسر مركزها لصالح شركة Xiaomi سامسونج تواصل ريادة السوق في الربع الثالث، وآبل تخسر مركزها لصالح شركة Xiaomi

وفقا لأحدث الأرقام والإحصائيات الصادرة من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فقد تم شحن 348 مليون هاتف ذكي في الفترة ما بين 1 يوليو و30 سبتمبر. هذا يعني وحدات أقل بنحو 4 ملايين وحدة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومقارنة مع الربع السابق، فقد نما السوق إجمالاً بنسبة 22 في المئة وكانت سامسونج مرة أخرى في الصدارة بعدما نجحت في شحن 80.2 مليون وحدة بفضل القفزة الهائلة في مبيعات هواتفها الذكية خلال الربع الثالث من هذا العام والتي يعود الفضل فيها إلى تحسين إدارة التكاليف وإطلاق العديد من الهواتف المتوسطة.



حلت شركة Huawei في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من شحن 51.7 مليون وحدة على الرغم من معركتها القانونية المستمرة مع الحكومة الأمريكية. لقد تراجعت شركة Huawei مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما تمكنت من شحن 66.8 مليون وحدة.



تمثل خسارة إحدى العلامات التجارية مكسبًا لعلامة تجارية أخرى حيث إنتقلت شركة Xiaomi إلى المرتبة الثالثة بعدما نجحت في شحن 47.1 مليون وحدة في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يمثل نموًا ملحوظًا بنسبة 45 في المئة مقارنة مع العام الماضي. هذا يجعل شركة Xiaomi هي الأسرع نموًا في الربع المنصرم. والأكثر إثارة للإعجاب هو النمو بنسبة 88 في المئة الذي شهدته شركة Xiaomi في أوروبا، حيث إنخفضت شحنات شركة Huawei بنسبة 25 في المئة.

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تراجعت شركة آبل إلى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من شحن 43.2 مليون وحدة، ولكن من المحتمل أن تتمكن من إستعادة المرتبة الثالثة في الربع الرابع من هذا العام بفضل إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series. في المركز الخامس، لدينا شركة Vivo التي تمكنت من شحن 31.8 مليون وحدة بينما بلغت الشحنات الإجمالية لبقية الشركات نحو 94 مليون وحدة.