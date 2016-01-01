

Galaxy Z Fold 3 قد يصل مع القلم الإلكتروني S Pen، وبراءة إختراع تُلمح لذلك Galaxy Z Fold 3 قد يصل مع القلم الإلكتروني S Pen، وبراءة إختراع تُلمح لذلك

تُروج سامسونج للهاتف Galaxy Fold وخليفته Galaxy Z Fold 2 بإعتباره الجهاز المتعدد المهام المثالي لأنهما عبارة عن هواتف ذكية وأجهزة لوحية في نفس الوقت. وفقا لبراءات الإختراع المودعة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فقد يُصبح Galaxy Z Fold 3 أكثر تنوعًا من خلال إضافة القلم الإلكتروني S Pen إلى ترسانته.



تُظهر الرسومات أن القلم الإلكتروني S Pen سيكون موجودًا في الجانب الأيمن السفلي من الهاتف كما هو الحال في هواتف Galaxy Note Series. كانت أكبر مشكلة حتى الآن هي كيفية عمل القلم S Pen أثناء التفاعل مع التجعد، ولكن تردد في الأونة الأخيرة أن شركة سامسونج تنظر إلى تقنية AES كحل لهذه المشكلة لكونها لا تتطلب من الشاشة القابلة للطي إمتلاك المحول الرقمي لعمليات اللمس لتعمل.



ومع ذلك، فهذه التقنية تُعتبر أغلى من تقنية الرنين المغناطيسي المُستخدمة حاليًا في تشكيلة Galaxy Note Series، ولهذا السبب أجلت الشركة المصنعة الحل.

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قام القائمين على موقع LetsGoDigital بإنشاء صورة حاسوبية للهاتف Galaxy Z Fold 3 إستنادًا إلى رسومات براءات الإختراع، وهو بالتأكيد يبدو رائعًا ويمكنكم إلقاء نظرة عليه أدناه :تم تسجيل براءة الإختراع هذه في شهر أبريل وتمت الموافقة عليها في نهاية المطاف هذا الأسبوع، مما يعني أن سامسونج كانت تفكر في تضمين القلم الإلكتروني S Pen في هواتفها الذكية القابلة للطي منذ فترة طويلة. ومع ذلك، نظرًا إلى أن Galaxy Z Fold 2 صدر في الشهر الماضي فقط، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصل Galaxy Z Fold 3 المُزود بالقلم S Pen، وهو الأمر الذي من المرجح أن يحدث في النصف الثاني من العام 2021.