تُروج سامسونج للهاتف Galaxy Fold وخليفته Galaxy Z Fold 2 بإعتباره الجهاز المتعدد المهام المثالي لأنهما عبارة عن هواتف ذكية وأجهزة لوحية في نفس الوقت. وفقا لبراءات الإختراع المودعة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فقد يُصبح Galaxy Z Fold 3 أكثر تنوعًا من خلال إضافة القلم الإلكتروني S Pen إلى ترسانته.
تُظهر الرسومات أن القلم الإلكتروني S Pen سيكون موجودًا في الجانب الأيمن السفلي من الهاتف كما هو الحال في هواتف Galaxy Note Series. كانت أكبر مشكلة حتى الآن هي كيفية عمل القلم S Pen أثناء التفاعل مع التجعد، ولكن تردد في الأونة الأخيرة أن شركة سامسونج تنظر إلى تقنية AES كحل لهذه المشكلة لكونها لا تتطلب من الشاشة القابلة للطي إمتلاك المحول الرقمي لعمليات اللمس لتعمل.
ومع ذلك، فهذه التقنية تُعتبر أغلى من تقنية الرنين المغناطيسي المُستخدمة حاليًا في تشكيلة Galaxy Note Series، ولهذا السبب أجلت الشركة المصنعة الحل.
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التعليقات على Galaxy Z Fold 3 قد يصل مع القلم الإلكتروني S Pen، وبراءة إختراع تُلمح لذلك
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