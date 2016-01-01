

آبل تعلن عن نتائج قوية لقطاعي ماك والخدمات والأرباح تفوق 13 مليار دولار آبل تعلن عن نتائج قوية لقطاعي ماك والخدمات والأرباح تفوق 13 مليار دولار

أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الرابع الذي أظهرت فيه عائدات إجمالية بنحو 64.7 مليار دولار منها أرباح صافية بنحو 13.6 مليار دولار.



تباهت آبل بأن قطاعي الماك والخدمات حققا أعلى رقم قياسي بتاريخ الشركة وذلك على الرغم من أزمة فيروس كورونا.



وكان أداء أجهزة الآيباد جيداً لاسيما بعد إطلاق آيباد جديد في سبتمبر الماضي بسعر 329 دولار فقط مع تحديث باقي الإصدارات لتنمو مبيعاتها 46%.

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بالرغم من أن نتائج هذا الربع لا تدخل فيه مبيعات آيفون 12 كونه قد انطلق في الأسواق مؤخراً، لكنه يتضمن مبيعات ساعة آبل الجديدة.نظراً لأن آبل لم تكشف عن تنبؤاتها للأرباح خلال الأرباع الماضية بسبب ضبابية الموقف نتيجة إغلاق الأسواق، فلا يمكننا معرفة مدى النجاح الذي حققه آيفون.ومن المتوقع أن تقفز إيرادات قطاع الخدمات أكثر بعد إطلاق خدمة Apple One غداً برسوم اشتراك تبدأ من 15 دولار شهرياً للحسابات الفردية وتوفر اشتراك وحيد يتيح الوصول إلى مجموعة من خدمات الشركة بما فيها الموسيقى، التلفاز، الألعاب والمزيد من التخزين في آي كلاود.كما تشير التوقعات إلى إطلاق أول حاسب ماك يعمل بمعالج من تطوير آبل نفسها في نوفمبر المقبل وذلك في خطوة جديدة بعيداً عن العلاقة الطويلة مع إنتل، هذا أيضاً سيكون له تأثيره الملحوظ على نتائج الشركة في الفترة المقبلة.يذكر أن الأرباح الصافية لشركة آبل خلال السنة المالية الماضية تجاوزت 57.4 مليار دولار بنمو طفيف نحو ملياري دولار عن السنة السابقة.