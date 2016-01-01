

آبل تحوّل ظهر هواتف الآيفون إلى زر ضخم يمكنك استخدامه الآن آبل تحوّل ظهر هواتف الآيفون إلى زر ضخم يمكنك استخدامه الآن

مع إطلاق آبل تحديث نظام التشغيل الجديد iOS 14 جلبت معه ميزة جديدة لم تنتشر بين كافة المستخدمين بعد تدعى Back Tap وهي كما يشير اسمها تتيح لك تحويل ظهر هاتفك الآيفون إلى زر كبير يدعم الضغط.



يمكنك تفعيل خاصية Back Tap من خلال قائمة Accessibility في الإعدادات وبواسطتها يمكنك برمجتها للقيام بعدة أمور حسب عدد مرات الضغط عليها. تتيح لك الخاصية فتح واجهة التبديل بين التطبيقات، قائمة الإشعارات أو مركز التحكم، ولو كنت تتصفح الويب يمكنك التحرك ضمن الصفحة، أو تشغيل المساعد سيري وحتى التقاط لقطة شاشة.



وتتيح الخاصية الربط مع تطبيق الاختصارات لتوفر لك خيارات أكثر بكثير يمكنك القيام بها وكأنه ظهرت لديك أزرار جديدة في الآيفون. يمكنك ضبطها للضغط مرتين أو ثلاث أو أكثر وعند كل نوع من البرمجة ينفذ أوامر معينة.

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يذكر أن جوجل اختبرت شيء مشابه أيضاً في نظام أندرويد 11 لكن بخيارات أقل ولم تصل للنسخة النهائية.