يبدو أن شاومي عاشت فترة رائعة خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث تمكنت الشركة من التفوق على آبل في بيع الهواتف الذكية وسيطرت على المركز الثالث في سوق الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وفقاً لشركات تحليل الأسواق IDC و Counterpoint Research خلال الربع الثالث من العام الحالي تمكنت شاومي من بيع 46.2 مليون هاتف ذكي وأستحوذت على 13% من سوق الهواتف الذكية وأتت في المركز الثالث.
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التعليقات على شاومي تخطف المركز الثالث من آبل في سوق الهواتف الذكية
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