

شاومي تخطف المركز الثالث من آبل في سوق الهواتف الذكية شاومي تخطف المركز الثالث من آبل في سوق الهواتف الذكية

يبدو أن شاومي عاشت فترة رائعة خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث تمكنت الشركة من التفوق على آبل في بيع الهواتف الذكية وسيطرت على المركز الثالث في سوق الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من العام الحالي.







وفقاً لشركات تحليل الأسواق IDC و Counterpoint Research خلال الربع الثالث من العام الحالي تمكنت شاومي من بيع 46.2 مليون هاتف ذكي وأستحوذت على 13% من سوق الهواتف الذكية وأتت في المركز الثالث.

بينما شركة آبل تمكنت من بيع 41.7 مليون آيفون خلال الربع الثالث من العام الحالي وأستحوذت على 11% من سوق الهواتف الذكية وأتت في المركز الرابع وتحتل سامسونج المركز الأول بنسبة 22% ويليها هواوي في المركز الثاني بنسبة 14%.



