

جوجل: أستثمرنا بشكل أكبر في الهاردوير وستروا هذا الأمر العام القادم جوجل: أستثمرنا بشكل أكبر في الهاردوير وستروا هذا الأمر العام القادم

جوجل كشفت بالأمس عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي وتستطيع التعرف على إيرادات وأرباح الشركة خلال هذا الربع من هذا الرابط ولكن لم تكتفي الشركة عن الكشف عن نتائجها المالية فقط بل تحدثت عن مستقبل أجهزتها.







الرئيس التنفيذي لشركة جوجل وهو سوندار بيتشاي كشف أن الشركة ستقدم مزيد من الهواتف مثل Pixel 5 و Pixel 4a الفترة القادمة وهي الهواتف التي تقدم قيمة جيدة وسعر جيد في نفس الوقت من وجهة نظر الشركة.

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أيضاً ذكر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أن الشركة قامت بالأستثمار بشكل أكبر في مجال الهاردوير وهو أمر سنراه في العام القادم وأضاف إنه متحمس بشكل كبير لما ستقدمه الشركة العام القادم في هذا المجال.يُذكر أن جوجل تعمل بالفعل على معالج من تصميمها وتصنيع شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر ومتوقع أن نراه في هواتف Pixel 6 التي سيتم الكشف عنها في 2021.