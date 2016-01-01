جوجل كشفت بالأمس عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي وتستطيع التعرف على إيرادات وأرباح الشركة خلال هذا الربع من هذا الرابط ولكن لم تكتفي الشركة عن الكشف عن نتائجها المالية فقط بل تحدثت عن مستقبل أجهزتها.
الرئيس التنفيذي لشركة جوجل وهو سوندار بيتشاي كشف أن الشركة ستقدم مزيد من الهواتف مثل Pixel 5 و Pixel 4a الفترة القادمة وهي الهواتف التي تقدم قيمة جيدة وسعر جيد في نفس الوقت من وجهة نظر الشركة.
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التعليقات على جوجل: أستثمرنا بشكل أكبر في الهاردوير وستروا هذا الأمر العام القادم
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