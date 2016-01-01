سامسونج تحقق قفزة بنسبة 51% في مبيعات الهواتف الذكية وتحقق إيرادات رائعة

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سامسونج تحقق قفزة بنسبة 51% في مبيعات الهواتف الذكية وتحقق إيرادات رائعة

أعلنت سامسونج بالأمس عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي فاقت توقعات الشركة حيث أستطاعت الشركة تحقيق إيرادات 59 مليار دولار وأرباح صافية 8.2 مليار دولار.



مبيعات الهواتف الذكية في سامسونج شهدت قفزة بنسبة 51% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي وارتفعت مبيعات هواتف الشركة عن نفس الربع العام الماضي بنسبة 6.1% وساعد الشركة في هذا الأمر مبيعات سلسلة Galaxy A وسلسلة Galaxy M في الهند.



أيضاً مبيعات هواتفها الرائدة بجانب هاتف Galaxy S20 FE كان لهم تأثير إيجابي كبير على مبيعات الهواتف الذكية وأما بالنسبة لتحقيق إيرادات جيدة خلال هذا الربع فكان السبب بجانب الهواتف الذكية الطلب الكبير على مكونات الهواتف الذكية والشاشات.

المصدر: اخبار التقنيه

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