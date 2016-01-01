أعلنت سامسونج بالأمس عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي فاقت توقعات الشركة حيث أستطاعت الشركة تحقيق إيرادات 59 مليار دولار وأرباح صافية 8.2 مليار دولار.
مبيعات الهواتف الذكية في سامسونج شهدت قفزة بنسبة 51% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي وارتفعت مبيعات هواتف الشركة عن نفس الربع العام الماضي بنسبة 6.1% وساعد الشركة في هذا الأمر مبيعات سلسلة Galaxy A وسلسلة Galaxy M في الهند.
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التعليقات على سامسونج تحقق قفزة بنسبة 51% في مبيعات الهواتف الذكية وتحقق إيرادات رائعة
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