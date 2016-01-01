سعر ومواصفات هاتف LG K92 5G

قامت شركة LG بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف LG K92 5G مع مواصفات أكثر من رائعة وسعر رخيص جدا؛ قبل عام واحد فقط كان الحصول على هاتف مزود بتقنية 5G يعني أنه كان عليك دفع ما يقرب من 1000 دولار ولكن منذ ذلك الحين رأينا وفرة من الهواتف ذات الأسعار المعقولة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G بما في ذلك الهاتف LG K92 5G الذي سنتحدث عنه اليوم والذي يضم مجموعة شرائح Snapdragon 690 ويعمل مع شبكات الجيل الخامس والأهم من ذلك أن الهاتف سيتوفر قريبا بسعر عن 400 دولار. وفي مقال اليوم سنتعرف على المواصفات الكاملة لهذا الهاتف الجديد.
مواصفات الهاتف LG K92 5G
يأتي هذا الهاتف الجديد مع شاشة IPS LCD حجمها 6.7 بوصة وبدقة FHD+ وفتحة ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، كما أنه يضم مستشعر لبصمات الأصابع على الجانب الأيمن مدمج مع زر الباور وأزرار الطاقة ومستوى الصوت على اليسار.
ويضم كذلك أربع كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل والكاميرا فائقة الاتساع دقتها 5 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل واحدة عبارة عن كاميرا ماكرو والأخرى هي المسئولة عن استشعار معلومات العمق والهاتف يضم فلاش رباعي LED.
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