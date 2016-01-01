

إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 mini و Google Pixel 5 إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين iPhone 12 mini و Google Pixel 5

كشفت أبل عن أول نسخة مينى من هواتف أيفون، إذ أزاحت الستار عن أيفون 12 مينى، والتى تستهدف المستخدمين محبى الهواتف ذات الشاشات متوسطة الحجم والسعر، لذا فيما يلى مقارنة بين هاتف أبل الأحدث و Google Pixel 5



الشاشة:



5.4: iPhone 12 mini بوصة.



Google Pixel 5 : 6.0 بوصة

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دقة الشاشة:iPhone 12 mini : تبلغ 2340 x 1080 بيكسل.Google Pixel 5 : تبلغ 2340 x 1080 بيكسل.نوع الشاشة:iPhone 12 mini : شاشة OLEDGoogle Pixel 5: شاشة OLEDالمعالج:iPhone 12 mini : معالج A14 BionicGoogle Pixel 5 : معالجQualcomm Snapdragon 765Gمساحة الذاكرة:iPhone 12 mini : 64 جيجابايت.Google Pixel 5: 128 جيجابايت.نظام التشغيل:iPhone 12 mini : نظام iOS 14Google Pixel 5 : Android (11)الكاميرا الخلفية:iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.Google Pixel 5: كاميرا مزدوجة بدقة 12.2 و 16 ميجابيكسل لكلا منها.الكاميرا الأمامية:iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابيكسل.Google Pixel 5: بدقة 8 ميجابيكسل.البطارية:iPhone 12 mini : بقوة 2227 mAhGoogle Pixel 5: بقوة 4080 mAhالأبعاد:iPhone 12 mini : 131.5 x 64.2 x 7.4 ملمGoogle Pixel 5: 144.7 x 70.4 x 8 ملم