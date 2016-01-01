سامسونج تُطلق تحديث أمني جديد لـ Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge رغم إنتهاء فترة الدعم

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صورة الخبر: سامسونج تُطلق تحديث أمني جديد لـ Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge رغم إنتهاء فترة الدعم
سامسونج تُطلق تحديث أمني جديد لـ Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge رغم إنتهاء فترة الدعم

على الرغم من حقيقة أن شركة سامسونج لم تعد تدعمهما، فهي قررت الآن إطلاق التحديث الأمني لشهر سبتمبر للهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge علمًا أن هذين الهاتفين حصلا في آخر مرة على التحديث الأمني لشهر مارس.

هذا التحديث الجديد متوفر حاليًا للهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge في كل من كندا والمملكة المتحدة، ويبلغ حجمه 70 ميغابايت فقط مع العلم بأن تحديث الهاتف Galaxy S7 يحمل البنية رقم G930W8VLS8CTI1، في حين يحمل التحديث الخاص بالهاتف Galaxy S7 Edge البنية رقم G935W8VLS8CTI1.

هذا التحديث يعمل على ترقيع مجموعة من الثغرات الأمنية في نظام التشغيل لكلا الهاتفين، ويعمل كذلك على تحسين إستقرار النظام، وتحسين الأداء، فضلا عن إصلاح بعض المشاكل التي تم رصدها في كلا الهاتفين. عمومًا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

المصدر: موقع الكترونى

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