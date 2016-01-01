تستعد إنفينيكس Infinix، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، لإطلاق هاتفها الجديد “إنفينيكس نوت 8” Infinix Note 8 في السوق المصرية، حيث من المتوقع أن يكون متاح للحجز المسبق بداية نوفمبر المقبل.
ويعتبر الهاتف هو الجيل الجديد من سلسلة نوت الشهيرة التى لاقت استحسان المستخدمين حول العالم وخصوصا في مصر، بما تضمنه من مميزات لا توجد سوى فى هواتف الفئة العليا بأسعار الفئة المتوسطة لتكون في متناول يد جميع المستخدمين.
ومن المتوقع أن تقدم أنفينكس لأول مرة فى هاتفها الجديد Note 8 أكبر شاشة ثنائية الفتحات مقاس 6.95 بوصة، والتى تعد أحدث تكنولوجيا توصلت إليها صناعة الهواتف الذكية لكاميرات السيلفي الأمامية حيث يأتى الهاتف بكاميرتين أماميتين على شكل ثقب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إنفينيكس تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Infinix Note 8 في السوق المصرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق