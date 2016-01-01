

محمد صلاح يطلق نسخة خاصة من OPPO Reno4 محمد صلاح يطلق نسخة خاصة من OPPO Reno4

أعلنت OPPO، عن تعاونها الثاني لهذا العام مع اللاعب العالمي محمد صلاح بالتزامن مع صدور أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Reno4.







عقب الإصدار الناجح للسلسلة في مصر في سبتمبر، ستقدم OPPO إصدارًا خاصًا من سلسلة Reno4 إلى السوق يتضمن تعديلات مصممة وفقًا لتفضيلات محبي محمد صلاح.

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اختارت العلامة التجارية النجم الكروي لأنه يشارك نفس رؤية OPPO لتُخرج "أفضل ما بك بوضوح"، محمد صلاح هو ملهم للشباب خصوصا المصريين لتحقيق كل أحلامهم.قالت إيف هان رئيسة العلامة التجارية في OPPO مصر: "محمد صلاح هو الاختيار المثالي لنا حيث أنه يتشابه مع علامتنا التجارية من حيث قيام كلانا بكسر الحواجز، إلى جانب رغبة كلانا في تحقيق الكمال في كل شيء، نحن ندرك العدد الهائل لمحبي محمد صلاح حول العالم ونريد أن نقربهم إليه، تمثل نسخة محمد صلاح من هاتف Reno4 احتفاءً خاصاً بمهاراته، وسماته، وروحه التي ننقلها إلى المستخدمين عبر التكنولوجيا".جسم الهاتف إجمالاً يأتي باللون الأسود، مع أحمر على منطقة الأزرار والكاميرا، ويظهر شعار صلاح الأحمر على الجانب الأيمن السفلي للهاتف بمساحة كبيرة بقطع مائل، وهو مفعم بالحركة والديناميكية ويضيف عنصراً شاباً وعصرياً للهاتف.أبرز خصائص الهاتف هي احتفال صلاح الكلاسيكي بإحراز الأهداف، والتي تم تفتيتها إلى نطاق من النقاط الكبيرة والصغيرة، وما أن يقع نظرك على الهاتف سيجذبك الشعار الأحمر الكبير، ثم تتفاجأ وتشعر بالإثارة حين ترى محمد صلاح يحتفل.