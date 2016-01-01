

هاتف جالكسي S30 ألترا يملك شاشة أصغر ومواصفات مشابهة لسابقه (تسريبات) هاتف جالكسي S30 ألترا يملك شاشة أصغر ومواصفات مشابهة لسابقه (تسريبات)

جالكسي S30 ألترا سيملك بدن أقل سماكة من نسحته السابقة ويحمل عددًا من مواصفاتها المعاد تهيأتهاٍهاتف جالكسي S30 ألترا يملك شاشة أصغر ومواصفات مشابهة لسابقه (تسريبات)

المنافسة في سوق الهواتف الذكية ماتزال قوية بالرغم من تشابه الهواتف على نحو كبير في الأونة الأخيرة من حيث المواصفات والعتاد وحتى دعم أحدث تقنيات الاتصال؛ إلا أن هذا لا يثني المصنعين عن إصدرا نسخ جديدة وتضمينها بتقنيات حديثة أو إعادة صياغتة تقنيات قديمة وتسويقها من جديد.



هنا نأتي للحديث عن هاتف شركة سامسونج الراقي القادم “جالكسي S30 ألترا” الذي طالته التسريبات مؤخرًا؛ حيث جاء فيها أن الهاتف سيكون نسخة ببدن أقل سماكة ومرفق بعدد من مواصفات S20 ألترا معاد تهيأتها وفقًا للخبير التقني Ishan Agarwal .



حيث أكد في التقرير على تسريبات سابقة حول S30 ألترا بكونه سيأتي مع كاميرا رئيسية 108 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 40 ميحا بكسل على الغالب ستكون متوضعة في ثقب دائري وسط الشاشة؛ وهو ما ينفي ربما قدوم الهاتف مع كاميرا أمامية أسفل الشاشة كما كان متوقع.

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كما جاء أت الهاتف سيملك بطارية ضحمة 5000 ملي أمبير بينما ستكون أبعاده 165.1mm x 75.6mm x 8.9mm أي أقل لكن دزن اختلاف كبير أيضًا عن S20 ألترا المتواجد في السوق اليوم.على صعيد المكونات والعتاد الداخلي سيأتي الهاتف مع شاشة 2K AMOLE قياس 6.8 بوصة أصغر من نسخته السابقة التي كانت بقياس 6.9 بوصة، أما المعالج فهو سنابدراجون 875 في نسخ الولايات المتحدة بينما باقي الدول سيحمل الهاتف معالج اكسينوس 2100 الذي لم يتم الإغلان عنه بعد لكن طالته العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية.على كل حال التسريبات قد تحمل معلومات صحيحة أحيانًا لكن هذا لا يعني صحتها على الدوام أو أن نعاملها كمعلومات مؤكدة؛ فيما يبقى أمامنا المراقبة وتقصي أي تسريبات وأخبار جديدة قد تساعد في بناء صورة أوضح جول الهاتف القادم إلى حين الكشف الرسمي عنه بداية العام المقبل.