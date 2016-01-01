

8 دقائق.. هاتفا ريلمي Realme 7 وRealme 7 Pro يحققان زمنا قياسيا في معدل سرعة البيع 8 دقائق.. هاتفا ريلمي Realme 7 وRealme 7 Pro يحققان زمنا قياسيا في معدل سرعة البيع

كشفت شركة realme – العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة الهواتف الذكية- أن الهاتفينrealme 7 و realme 7pro حققا أرقاما قياسية في معدلات البيع فور إطلاقهما على منصتي “سوق وجوميا”.



وأوضحت realme أن جميع الأجهزة التي تم طرحها من realme 7 و realme 7 pro على منصتي “سوق وجوميا”تم بيعها خلال 20 دقيقة و8 دقائق فقط على الترتيب، لما تقدمه الهواتف الجديدة من قدرات غير مسبوقة في الفئة السعرية الأقل من 5 ألاف جنيه لـ 7 realme وأقل من 6 ألاف جنيه لـ 7Pro.



وأكد محمود طه مدير التسويق بشركة realme مصر – “أن الهاتفين الجديدين يمثلان ثورة حقيقية في عالم الشحن، ويقدمان حل سحري لزمن شحن الهواتف الذكية باستخدام شاحن بتقنية Super Dart بقدرة 65 وات، التي تمكن مستخدمي realme 7 و realme 7pro من شحن 13% من البطارية خلال 3 دقائق فقط، وفيما يستغرق شحن كامل البطارية 34 دقيقة. بما يجعله رهان رابح ليلائم حياتنا التي أصبحت سريعة وبأفضل سعر للباحثين عن القيمة مقابل السعر وهذه هي استراتجيتنا منذ دخولنا السوق المصري”

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وأضافت realme إمكانات 7 و 7Pro جعلتها تتفوق على بعض أجهزة الفلاج شيب، بما تمتلكه من تقنيات حصرية تعتمد على أحدث تكنولوجيا الهواتف الذكية وإصدارات الذكاء الاصطناعي، وبما يوفر مزيد من الرفاهية والراحة لمستخدميهم وخاصة الشبابحيث أن هدف realme الأساسي هو تقديم منتجات أكثر تطورا تساهم في توفير حياة أكثر رفاهية لمستخدميها وخاصة الشباب.وتحرص realme على تقديم منتجات متكاملة تتيح لمستخدميها كافة رغباتهم بمختلف متطلباتهم، وذلك من خلال تصنيع منتجاتها وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية وباستخدام أفضل المكونات سواء الداخلية أو الخارجية، سواء المعالج الذي ينعكس على سرعة وأداء الهاتف، وكذلك حجم الشاشة لراحة العين، وجودة الكاميرات لتوفير صورا أكثر نقاء ووضوحا مليئة بالتفاصيل، بجانب سرعة عملية الشحن وغيرها من الإمكانات غير المحدودة، التي تعزز من جودة وكفاءة هواتفrealme .وتضع realme احتياجات الشباب في مقدمة اهتماماتها، لذلك فإن realme7 هو أول هاتف زكي يعمل بمعالج MediaTekHelio G95 في العالم، الذي تم تصميمه خصيصا لتلبية شغف هواة الألعاب الثقيلة، حيث يتيح تشغيل جميع الألعاب بمنتهى الكفاءة بصرف النظر عن حجمها. ولذلك يلقبه الجميع بهاتف الألعاب الأول نظرا لقدراته غير المسبوق على تشغيلها.وأضافت realme أن هاتف realme 7 Pro يأتي بشاشة كاملة من نوع الـ Super AMOLED بناءً على طلب مستخدميها بمقاس 6.4 بوصة. بما يوفر صورة أكثر نقاء وجودة وراحة العين بجانب إضفاء سرعة استجابة غير عادية.وأوضحت realme حرصها على تقديم سلسلة 7 بكاميراتفائقة الجودة باعتبارها واحدة من أهم العناصر التي يبحث عنها الشباب، حيث يأتي ريلمي 7 بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجا بيكسل وتتميز بأحدث إعدادات كاميرات التصوير العالمية، بجانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.كما زودت realme هاتفها Realme 7 Pro بكاميرا رباعية أيضا تصل دقتها إلى 64 ميجا بيكسل مدعومة بمستشعر Sony IMX682 من شركة Sony العالمية بقدرة رائعة على استشعار الضوء، حيث يستطيع إنتاج صور مشرقة وواضحة للغاية وببرامج مختلفة تضمن التقاط المزيد من الصور المذهلة للمناظر الطبيعية والنجوم المرصعة في السماء من خلال ضغطه بسيطة بفضل مستشعر Sony IMX682 الذي تمت ترقيته حديثًا، ليتفوق على عدسة التلسكوب 2x العادية. وبذلك يصبح realme 7 و realme 7 Proهما الأفضل على الإطلاق وبدون منافس.وأكدت realmeأن الإقبال الكبير على هواتفها الجديدة realme 7 و realme 7proزاد من عدد مستخدمي منتجاتها في مصر ليبلغ 1.5 مليون مستخدم، فيما وصل عدد مستخدمي منتجات ريلمي حول العالم لـ 45 مليون شخص، موزعين على 61 سوقاً تعمل بها realme، من خلال 5,000 مكتب توزيع لمنتجاتها في مصر و68 ألف موزع في العالم.