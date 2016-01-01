3 إضافات رئيسية جديدة في «واتسآب»

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" قدمت 3 إضافات رئيسية جديدة لإنجاز "أسهل" الأعمال.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطبيق "واتسآب بزنس" حظي بتحديث جديد، يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق، عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر.
ومن المقرر أن تضيف تلك التغييرات الجديدة في "واتسآب بزنس" مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.
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