3 إضافات رئيسية جديدة في «واتسآب»

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3 إضافات رئيسية جديدة في «واتسآب»

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" قدمت 3 إضافات رئيسية جديدة لإنجاز "أسهل" الأعمال.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطبيق "واتسآب بزنس" حظي بتحديث جديد، يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق، عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر.

ومن المقرر أن تضيف تلك التغييرات الجديدة في "واتسآب بزنس" مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.

وأضافت "واتسآب" 3 تقنيات رئيسية جديدة، الأولى أطلقت عليها "فيسبوك هوستينج سرفس"، والتي ستجمع بها فيسبوك، المالكة لـ"واتسآب" رسوما من الشركات.

أما الطريقة الثانية، فتعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر "واتسآب بزنس" وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم "مبيعات الأعمال".

أما الوسيلة الثالثة، فأطلقت عليها اسم "التسوق"، التي تعتمد على منح مستخدمي "واتسآب بزنس" خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.

المصدر: الدستور

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