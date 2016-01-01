

OnePlus تُعلن رسميًا عن الهاتفين OnePlus Nord N10 5G و OnePlus Nord N100 OnePlus تُعلن رسميًا عن الهاتفين OnePlus Nord N10 5G و OnePlus Nord N100

قررت شركة OnePlus تغيير عاداتها هذا العام من خلال التخلي عن إستراتيجية إطلاق الهواتف الذكية الرائدة فقط بعدما قامت بإطلاق الهاتف OnePlus Nord. ومع ذلك، يبدو أن شركة OnePlus عازمة على مواصلة مغامرتها في الطريق الجديد بحيث قررت الآن إزاحة الستار رسميًا عن هاتفين جديدين ضمن تشكيلة OnePlus Nord Series يحملان الأسماء OnePlus Nord N10 5G و OnePlus Nord N100.



OnePlus Nord N10 5G



وبالنسبة للهاتف OnePlus Nord N10 5G، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.49 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 690، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلاً عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم تقنية الشحن السريع Warp Charge 30T، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

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هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يملك أيضًا القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية وفيديوهات 1080p بمعدل 60 إطار في الثانية.الهاتف OnePlus Nord N10 5G الجديد سيُكلف ما يُعادل 350 يورو، ولكن لا يزال من غير الواضح متى سيتم إطلاق هذا الهاتف في الأسواق.OnePlus Nord N100أما بالنسبة للهاتف OnePlus Nord N100، فهو يأتي مع مواصفات تقنية متدنية أكثر تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.52 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 18W.الهاتف OnePlus Nord N100 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف ويأتي مسبقًا مع روم OxygenOS 10.5 الذي يستند على نظام Android 10.هذا الهاتف سيُكلف 200 يورو، ولكن لا يزال من غير المعروف متى بالضبط سيكون معروضًا للبيع، فكما هو الحال مع الهاتف OnePlus Nord N100، فقد إكتفت شركة OnePlus بالإشارة إلى أن الهاتف سيصل في البداية إلى أوروبا في وقت ما خلال شهر نوفمبر المقبل، وإلى الأسواق الأخرى بعد ذلك بوقت قصير.