هواتفبالفيديو| صدقت أبل وأثبتت هواتف “أيفون 12” كفاءتها في مقاومة الماء

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › هواتفبالفيديو| صدقت أبل وأثبتت هواتف “أيفون 12” كفاءتها في مقاومة الماء

صورة الخبر: هواتفبالفيديو| صدقت أبل وأثبتت هواتف “أيفون 12” كفاءتها في مقاومة الماء
هواتفبالفيديو| صدقت أبل وأثبتت هواتف “أيفون 12” كفاءتها في مقاومة الماء

كما أكدت أبل Apple في إعلانها الرسمي عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “أيفون 12” iPhone 12، بخصوص دعم الهواتف لمقاومة الماء، كشف مقطع فيديو جديد كفاءة هواتف “أيفون 12” في مقاومة الماء.

ونشر الفيديو على قناة EverthingApplePro EAP، على موقع يوتيوب، واستعرض كفاءة هواتف “أيفون 12” في مقاومة الماء عند الغمر في المياه، سواء على أعماق قريبة أو عميقة، كما تم إجراء الاختبارات على هاتف “أيفون 11” كذلك.

وتم غمر هاتفي “أيفون 11″ و”أيفون 12” في المياه على عمق 2 متر، حيث استطاعا مقاومة الماء لمدة 30 دقيقة تقريبا، كما استمرت الشاشة ولوحة اللمس والميكروفون في العمل بشكل جيد بعد انتهاء الاختبار.

كما تم غمر الهاتفين في المياه على عمق 5,5 متر تقريبا، وغمرهما كذلك في المياه على عمق 9,14 متر لمدة 21 دقيقة، ونجحا في اجتياز الاختبارات بنجاح.

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هواتفبالفيديو| صدقت أبل وأثبتت هواتف “أيفون 12” كفاءتها في مقاومة الماء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92127

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager