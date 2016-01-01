كما أكدت أبل Apple في إعلانها الرسمي عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “أيفون 12” iPhone 12، بخصوص دعم الهواتف لمقاومة الماء، كشف مقطع فيديو جديد كفاءة هواتف “أيفون 12” في مقاومة الماء.
ونشر الفيديو على قناة EverthingApplePro EAP، على موقع يوتيوب، واستعرض كفاءة هواتف “أيفون 12” في مقاومة الماء عند الغمر في المياه، سواء على أعماق قريبة أو عميقة، كما تم إجراء الاختبارات على هاتف “أيفون 11” كذلك.
وتم غمر هاتفي “أيفون 11″ و”أيفون 12” في المياه على عمق 2 متر، حيث استطاعا مقاومة الماء لمدة 30 دقيقة تقريبا، كما استمرت الشاشة ولوحة اللمس والميكروفون في العمل بشكل جيد بعد انتهاء الاختبار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هواتفبالفيديو| صدقت أبل وأثبتت هواتف “أيفون 12” كفاءتها في مقاومة الماء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق