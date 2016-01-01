

إيطاليا ترفض صفقة 5G بين فاست ويب وهواوي إيطاليا ترفض صفقة 5G بين فاست ويب وهواوي

قال مصدران مقربان من المسألة إن إيطاليا منعت مجموعة Fastweb للاتصالات من توقيع اتفاق توريد مع هواوي Huawei لشبكتها الأساسية 5G، في أوضح إشارة حتى الآن إلى أن روما تتخذ موقفًب أكثر صرامة ضد الشركة الصينية لمعدات الاتصالات.



أضافت المصادر أن الحكومة استخدمت في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت متأخر من يوم الخميس سلطاتها الخاصة للفحص لمنع Fastweb، الوحدة الإيطالية لشركة Swisscom، من تنفيذ صفقة توريد مع Huawei في الجزء الأكثر حساسية من شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس.



أضاف مصدر حكومي كبير لرويترز: "استخدمت الحكومة حق النقض ضد العملية وطلبت من فاست ويب تنويع مورديها".