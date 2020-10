أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد حصول Galaxy S20 على تحديث Android 11 الرسمي والمستقر أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد حصول Galaxy S20 على تحديث Android 11 الرسمي والمستقر

قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي الذي يستند على نظام Android 11 لتشكيلة Galaxy S20 Series في بعض البلدان، ويبدو أن الشركة الكورية على إستعداد لإطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من هذا التحديث قريبًا للهاتف Galaxy S20 العادي نظرًا إلى أن التحديث الخاص بهذا الهاتف تم رصده اليوم يحصل على مصادقة هيئة WiFi Alliance.



قامت هيئة WiFi Alliance بالمصادقة على نسختي 4G و 5G من الهاتف Galaxy S20، وتشمل شهادات المصادقة الإصدارات الموجهة للأسواق الأمريكية والدولية. وبغض النظر عن Galaxy S20، فقد تلقى الهاتفين +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي، ولكنهما لم يحصلا بعد على شهادات الواي فاي من هيئة WiFi Alliance. ومع ذلك، لا ينبغي أن يمر وقت طويل قبل أن يحصل هذين الهاتفين بدورهما على مصادقة الهيئة التنظيمية المذكورة آنفًا.



للتذكير، تحديث Samsung One UI 3.0 الذي يستند على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل يجلب معه تجربة مُحسنة وقائمة طويلة من التغييرات والتحسينات التي تطال جميع الجوانب في نظام التشغيل، بدءًا من خاصية Always On Display والمتصفح، وصولاً إلى ميزة Samsung DeX. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك العديد من الوظائف الجديدة والتي يُمكنكم الإطلاع عليها في هذه المقالة المفصلة هنا.

