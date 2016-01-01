

عروض وخصومات من أمازون السعودية على هواتف “أيفون 11” عروض وخصومات من أمازون السعودية على هواتف “أيفون 11”

تقدم منصة التجارة الإلكترونية أمازون السعودية Amazon عروضا وخصومات على هواتف أبل “أيفون 11” iPhone 11، والتي أطلقت قبل عام واحد، ولا زالت تعتبر خيارا جيدا لمن يريد اقتناء هاتف أيفون مميز بخلاف هاتف “أيفون 12” الجديد.



وتضم سلسلة هواتف “أيفون 11” iPhone 11 ثلاثة هواتف، هي “أيفون 11″ بشاشة 6,1 بوصة، و”أيفون 11 برو” iPhone 11 Pro بشاشة 5,8 بوصة، و”أيفون 11 برو ماكس” iPhone 11 Pro Max بشاشة 6,5 بوصة.



هاتف أيفون 11 (iPhone 11)

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يعمل هاتف “أيفون 11” بمعالج أبل A13 Bionic، ويصدر بشاشة LCD بقياس 6,1 بوصة، ودقة 828×1792 بيكسل، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت.والكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 12 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، والكاميرا الخلفية مزدوجة العدسات، بدقة 12 ميجابيكسل للعدستين، وتدعم تقنية التثبيت البصري، والتقريب البصري بمعدل 2x.والبطارية بسعة 3,110 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، والشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.وتقدم أمازون السعودية هاتف “أيفون 11” بسعر 2,999 ريال سعودي، بنسبة خصم 9%، بالإضافة إلى الشحن المجاني.كما تقدم أمازون السعودية إصدار 128 جيجابايت من الهاتف بسعر 3,400 ريال سعودي، بنسبة خصم 6%، بالإضافة إلى الشحن المجاني.هاتف “أيفون 11 برو” iPhone 11 Proيعمل هاتف “أيفون 11 برو” بمعالج أبل A13 Bionic، مع شاشة أوليد OLED Super Retina XDR بمقاس 5,8 بوصة، ودقة 1125×2436 بيكسل، ورامات 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت.والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، بدقة 12 ميجابيكسل للعدسات الثلاثة.والبطارية بسعة 3,190 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، والشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.وتقدم أمازون السعودية هاتف “أيفون 11 برو” بسعر 4,286 ريال سعودي، بنسبة خصم 22%، بالإضافة إلى الشحن المجاني.كما تقدم أمازون السعودية إصدار 512 جيجابايت من الهاتف بسعر 4,777 ريال سعودي، بنسبة خصم 26%، بالإضافة إلى الشحن المجاني.هاتف iPhone SE 2020أطلقت أبل Apple خلال العام الجاري هاتفها الذكي iPhone SE 2020، والذي يعمل بمعالج A13 Bionic، وهو نفس معالج هواتف “أيفون 11”.ويصدر هاتف iPhone SE 2020 بشاشة LCD بقياس 4,7 بوصة، ودقة 750×1334 بيكسل، ورامات 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت.والكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 7 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080p، والكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8، مع دعم لتقنية التثبيت البصري، والتقريب الرقمي بمعدل 5x.وبطارية الهاتف بسعة 1,821 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi.وتقدم أمازون السعودية الهاتف بسعر 1,889 ريال سعودي، بنسبة خصم 14%، بالإضافة إلى الشحن المجاني.كما تقدم أمازون السعودية إصدار 256 جيجابايت من الهاتف بسعر 2,499 ريال سعودي، بنسبة خصم 5%، بالإضافة إلى الشحن المجاني.