

شاهد.. تفكيك iPhone 12 يكشف كيف غيرت شبكة الجيل الخامس الأشياء شاهد.. تفكيك iPhone 12 يكشف كيف غيرت شبكة الجيل الخامس الأشياء

بدأ أول طرازين من iPhone 12 من Apple في الشحن، وبالطبع فإن العاملين في iFixit مشغولون بتفكيكهما، لا يزال التفكيك التفصيلي غير مكتمل، لكنهم كشفوا ما يكفي من التفاصيل للحصول على نظرة جيدة تحت تلك الشاشات.







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يتشابه كل من iPhone 12 و iPhone 12 Pro بشكل مدهش في الداخل، حيث يشير iFixit إلى أنالطراز الأرخص به فاصل بلاستيكي في المكان الذي يضع فيه جهاز Pro عدسته المقربة ومستشعر LiDAR.لديهم أيضًا نفس حجم البطارية ، 10.78 واط، وهو أصغر قليلاً من بطاريتي 11.91 و 11.67 واط في الساعة التي أبلغ عنها iFixit في iPhone 11 و 11 Pro العام الماضي.قال موقع إنجادجيت إنه لاحظ في مراجعته أن عمر البطارية على iPhone 12 لا يتطابق تمامًا مع سابقه، وقد يكون هذا هو تفسيرك.بالطبع يشير teardown أيضًا إلى أن الهواتف مفتوحة على جانب مختلف هذا العام، ولديها لوحات منطقية أكبر بكثير، هذا على الأرجح بسبب إضافة تقنية 5G، والتي قد تضغط على حجم البطارية التي يمكن أن تناسبها Apple.بث iFixit بالفعل مقطع فيديو عن أجهزة iPhone الجديدة، إذا تم العثور على أي تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام في الأجهزة، فسنقوم بنشرها لإعلامك بذلك.