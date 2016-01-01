

الهاتف Huawei Mate 40 Pro يتعملق في إختبارات DxOMark، ويتفوق على الجميع الهاتف Huawei Mate 40 Pro يتعملق في إختبارات DxOMark، ويتفوق على الجميع

كشفت شركة Huawei النقاب عن كل من Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro و +Huawei Mate 40 Pro و Huawei Mate 40 Pro RS Porsche Design، ولكن يبدو أن جميع المصادر الإعلامية الرئيسية تلقت الهاتف Huawei Mate 40 Pro بالفعل، تمامًا كما مع حدث مع تشكيلة Huawei P40 Series. وبالتالي، هذا ما يُفسر لماذا تم إطلاق المراجعة الكاملة لكاميرات الهاتف Huawei Mate 40 Pro من قبل فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية، في هذا الوقت المبكر، وهي المراجعة التي كشفت لنا أن الهاتف Huawei Mate 40 Pro إستطاع التفوق على الجميع وإحتلال المرتبة الأولى في الترتيب العام، سواء على مستوى الكاميرا الخلفية أو الأمامية.



بالنسبة للكاميرات الخلفية، فقد إستطاع الهاتف Huawei Mate 40 Pro أخذ التاج من الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، بينما نجح نفس الهاتف من إنتزاع المرتبة الأولى على مستوى أداء الكاميرا الأمامية من الهاتف Huawei P40 Pro.



فيما يخص الكاميرا الخلفية، فقد إستطاع الهاتف Huawei Mate 40 Pro تحقيق 140 نقطة في إختبار الصور، وهو ما يُعتبر رقمًا قياسيًا جديدًا. لقد أُعجب فريق DxOMark بالنطاق الديناميكي للهاتف وأوضح أنه واسع جدًا في جميع مستويات الإضاءة، حتى في المواقف الشديدة الإضاءة. من الواضح أن هذا يعني أنه خيار رائع للتصوير في الإضاءة المنخفضة.

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تُوازن الكاميرا أيضًا بين الملمس والضوضاء بحيث تُقدم تفاصيل جيدة وضوضاء منخفضة في جميع مستويات الإضاءة المحيطة. يُعد التركيز البؤري التلقائي في الكاميرا الرئيسية دقيقًا وخاليًا من التأخير، بينما يتم طمس الخلفية بشكل مثالي وإحترافي في وضع Portrait Mode بحيث تحصل على نتائج تشبه إلى حد كبير ما يمكنك الحصول عليه من كاميرات DSLR. تجسيد الألوان ممتاز جدًا أيضًا.يُعد التركيز التلقائي في الكاميرا المُقربة أمرًا صعبًا بعض الشيء، وكان الهاتف سيستفيد من وجود عدسة تقريب ثانية بنطاق أقصر، مثل +Huawei Mate 40 Pro و Xiaomi Mi 10 Ultra. تُعد الكاميرا الواسعة الزاوية جيدة جدًا من حيث الجودة.يحتل الهاتف Huawei Mate 40 Pro أيضًا المرتبة الأولى في إختبار الفيديوهات بحيث حقق 116 نقطة، والفضل في ذلك يعود إلى التفاصيل الجيدة ومستويات الضوضاء المنخفضة في جميع المواقف. الألوان رائعة، وتوازن اللون الأبيض يعمل بشكل جيد أيضًا، والتركيز البؤري التلقائي دقيق ويتكيف بسلاسة عندما تتغير مسافة الهدف، ويكون تثبيت الفيديو جيدًا جدًا، مما يخلق تأثيرًا سينمائيًا، وهو ملحوظ بشكل خاص أثناء التحريك أو أثناء الركض عند التسجيل. إنه يُكافح فقط أثناء المشي عند التسجيل في الإضاءة المنخفضة، وهو أيضًا عندما ترى إختلافات في الحدة بين الإطارات.وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فقد كشفت لنا إختبارات DxOMark أنها توفر تعرض جيد للوجه في جميع مستويات الإضاءة، وتمتاز أيضًا بنطاق ديناميكي واسع. هذا مفيد جدًا في المواقف ذات الإضاءة الخلفية والمشاهد الأخرى عالية التباين. الألوان جميلة، بينما توازن اللون الأبيض جيد في الإضاءة المنخفضة ولكن قد يكون غير دقيق قليلاً في ظروف أخرى.على الرغم من تركيزها الثابت، سجلت الكاميرا نتيجة عالية على مستوى التركيز، ولديها مجال واسع، على الرغم من وجود إنخفاض مفهوم في التفاصيل في الإضاءة المنخفضة. مستويات الضوضاء جيدة في جميع الظروف. عندما يصبح الظلام شديدًا، يمكنك إستخدام فلاش الشاشة، والذي ينتج عنه تعرض جيد ولكنه عرضة للتظليل.الكاميرا الأمامية في الهاتف Huawei Mate 40 Pro تقوم بطمس الخلفية في صور Portrait Mode بشكل جميل، ولكن على الرغم من وجود مستشعر العمق Time Of Flight، فعادة ما تكون هناك أخطاء تقديرية على حواف الهدف. تتمتع فيديوهات السلفي بتعرض ضوئي جيد في معظم الظروف وألوان جميلة مع توازن دقيق للون الأبيض. يتم فقدان بعض التفاصيل في الإضاءة المنخفضة، بينما تظهر الضوضاء في الفيديوهات المصورة في الأماكن الداخلية وفي الإضاءة المنخفضة.