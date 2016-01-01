موتورولا تُعيد بناء تطبيقها الكاميرا على أندرويد

كما هو الحال مع جميع العلامات التجارية للهواتف المحمولة، تُقدّم شركة موتورولا “Motorola” تطبيقها الكاميرا على أجهزتها، وهذه الأيام، تُعدّ الكاميرا أحد أهم العوامل الرئيسية التي تُميّز جهاز عن آخر، ولهذا السبب قررت الشركة إعادة بناء تطبيقها هذا من الألف إلى الياء، مع التركيز على جعله أسهل للمستخدمين في التقاط اللحظات المهمة.
من جانبه، حمل التحديث رقم إصدار Moto Camera 3.0 وقد تميّز بواجهة مستخدم أكثر نمطية بحيث يمكن أن تعمل بشكل جيد على جميع الأجهزة من الأجهزة اللوحية إلى الأجهزة القابلة للطي، كما وتم نقل عناصر التحكم الخاصة بوظائف مثل الفلاش والتكبير / التصغير إلى مناطق أكثر منطقية.
والأهم من ذلك، يحمل تطبيق كاميرا موتورولا الآن، اقتراحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدمين بسهولة معرفة متى يقترح الجهاز أوضاعًا معينة أو يكتشف مشهدًا معينًا.
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