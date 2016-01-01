

موتورولا تُعيد بناء تطبيقها الكاميرا على أندرويد موتورولا تُعيد بناء تطبيقها الكاميرا على أندرويد

كما هو الحال مع جميع العلامات التجارية للهواتف المحمولة، تُقدّم شركة موتورولا “Motorola” تطبيقها الكاميرا على أجهزتها، وهذه الأيام، تُعدّ الكاميرا أحد أهم العوامل الرئيسية التي تُميّز جهاز عن آخر، ولهذا السبب قررت الشركة إعادة بناء تطبيقها هذا من الألف إلى الياء، مع التركيز على جعله أسهل للمستخدمين في التقاط اللحظات المهمة.



من جانبه، حمل التحديث رقم إصدار Moto Camera 3.0 وقد تميّز بواجهة مستخدم أكثر نمطية بحيث يمكن أن تعمل بشكل جيد على جميع الأجهزة من الأجهزة اللوحية إلى الأجهزة القابلة للطي، كما وتم نقل عناصر التحكم الخاصة بوظائف مثل الفلاش والتكبير / التصغير إلى مناطق أكثر منطقية.



والأهم من ذلك، يحمل تطبيق كاميرا موتورولا الآن، اقتراحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدمين بسهولة معرفة متى يقترح الجهاز أوضاعًا معينة أو يكتشف مشهدًا معينًا.

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ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث حصل التطبيق أيضًا على عملية تجميل، وذلك بالاعتماد على الزوايا الدائرية وعدد أقل من الرموز، مع نقل أوضاع الكاميرا إلى الأسفل، فضلًا عن دعم التخصيص لإعطاء الأفضيلة بما يراه المستخدم مناسب له، حتى أن أيقونة التطبيق قد تغيّرت وأصبحت أكثر جمالًا من ذي قبل.أخيرًا، أشارت موتورولا، بأن تطبيق الكاميرا خاصتها سيكون تطبيقًا افتراضيًا على أجهزتها التي يتم إطلاقها من الآن فصاعدًا، مع وجود رابط لتحميله من على متجر جوجل بلاي، ويبدو أنه غير متاح على أجهزة الشركة القديمة، ولا يُعرف هل سنراه متاحًا على هذه الأجهزة أم لا.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motorola.camera3