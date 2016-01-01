أنكر تطلق شاحنها السريع PowerPort III Nano بقدرة 20 واط المناسب لهواتف آيفون 12

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أنكر تطلق شاحنها السريع PowerPort III Nano بقدرة 20 واط المناسب لهواتف آيفون 12

أعلنت شركة أنكر “Anker” عن إطلاقها الشاحن السريع PowerPort III Nano في المملكة العربية السعودية والمنطقة ليوفر خيارات جديدة لأصحاب الهواتف الذكية التي تدعم الشحن السريع، لا سيما هواتف آيفون 12 الجديدة من آبل والتي ستأتي بدون شواحن في العلبة كما ذكرت الشركة.

تقول أنكر أن شاحنها الجديد يعتبر الأخف والأنحف بين منتجاتها العديدة الموجودة بالسوق، وسيوفر شحن سريع بقدرة 20 واط للمستخدمين.

ويقدم الشاحن منفذ USB-C مع تقنية PowerIQ من أنكر، والتي جري تحديثها وتحسينها لتتوافق تمامًا مع بروتوكول الشحن السريع لهواتف آيفون 12 كما تقول الشركة، وبذلك سيوفر سرعة أعلى بكثير من الشواحن التي كانت تطلقها آبل مع هواتفها والتي لم تحضر مطلقًا رفقة سلسلة آيفون 12.

يتيح شاحن النانو الجديد PowerPort III Nano لأنكر شحن بطارية آيفون 12 بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط بحسب الشركة.

سيتوفر الشاحن في المحلات والمتاجر بداية من 24 أكتوبر 2020 في المملكة العربية السعودية وبسعر يبدأ من 79 ريالًا.

يُشار أن الشاحن يتوافق مع هواتف آيفون 12، بجانب هواتف آبل السابقة حتى نسخة 6 بلس، وأجهزة آيباد المتزامنة معها.

كذلك يتوافق الشاحن مع هواتف سامسونج التي تدعم الشحن السريع، وهواتف بيكسل وغيرها من الهواتف والأجهزة الذكية.
تُعد أنكر أحد أكبر العلامات التجارية المتخصصة بتطوير تقنيات شحن وشواحن للأجهزة المحمولة؛ مثل الشحن السريع، الشحن الشمسي، والشحن اللاسلكي.

المصدر: عالم التقنيه

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