أعلنت شركة أنكر “Anker” عن إطلاقها الشاحن السريع PowerPort III Nano في المملكة العربية السعودية والمنطقة ليوفر خيارات جديدة لأصحاب الهواتف الذكية التي تدعم الشحن السريع، لا سيما هواتف آيفون 12 الجديدة من آبل والتي ستأتي بدون شواحن في العلبة كما ذكرت الشركة.
تقول أنكر أن شاحنها الجديد يعتبر الأخف والأنحف بين منتجاتها العديدة الموجودة بالسوق، وسيوفر شحن سريع بقدرة 20 واط للمستخدمين.
ويقدم الشاحن منفذ USB-C مع تقنية PowerIQ من أنكر، والتي جري تحديثها وتحسينها لتتوافق تمامًا مع بروتوكول الشحن السريع لهواتف آيفون 12 كما تقول الشركة، وبذلك سيوفر سرعة أعلى بكثير من الشواحن التي كانت تطلقها آبل مع هواتفها والتي لم تحضر مطلقًا رفقة سلسلة آيفون 12.
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التعليقات على أنكر تطلق شاحنها السريع PowerPort III Nano بقدرة 20 واط المناسب لهواتف آيفون 12
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