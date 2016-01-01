

إختبارات الأداء الخاصة بـ iPhone 12 هي هنا الآن، وتبدو مثيرة للإعجاب إختبارات الأداء الخاصة بـ iPhone 12 هي هنا الآن، وتبدو مثيرة للإعجاب

إذا كنت تبحث عن أسرع هاتف ذكي يمكنك الحصول عليه الآن، فيبدو أن iPhone 12 الأحدث من آبل سيكون مناسبًا لك. هذا وفقا لتقرير جديد صدر من موقع Tom’s Guide الذي أجرى إختبارات للأداء وبعض الإختبارات الأخرى، وبناء على النتائج، فيبدو أن هواتف الآيفون الجديدة من آبل تمتاز بقوة معالجة كبيرة.



في منصة إختبارات الأداء Geekbench 5، يبدو أن هواتف iPhone 12 Series الجديدة من آبل تمكنت من التفوق على بعض أكثر هواتف الأندرويد شهرة في السوق. كشفت النتائج أن iPhone 12 حصد 1593 نقطة في إختبار النواة الواحدة، ونحو 3859 نقطة في إختبار النوى المتعددة.



على سبيل المقارنة، حقق الهاتف Galaxy Note 20 Ultra نحو 985 نقطة في إختبار النواة الواحدة ونحو 3294 نقطة في إختبار النوى المتعددة، وهذا ما يعني تفوق iPhone 12 بفارق واضح. أجرى موقع Tom’s Guide أيضًا إختبارات لترميز الفيديوهات ووجد أن iPhone 12 تمكن من ترميز مقاطع الفيديو في وقت قصير، فقد أكمل iPhone 12 عملية الترميز لأحد الفيديوهات بإستخدام تطبيق Adobe Premiere Rush في غضون 26 ثانية، في حين إستغرق الهاتف Galaxy Note 20 Ultra ما يقرب من 1 دقيقة و16 ثانية للقيام بنفس العملية.

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ومع ذلك، نريد أن نشير إلى أن هذه الإختبارات تُحاكي جزءًا واحدًا فقط من القصة. هناك الكثير من الأسباب الوجيهة لشراء Galaxy Note 20 Ultra أو Google Pixel 5 أو OnePlus 8T بدلاً من iPhone 12، ولكن فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي، فإن المعالج Apple A14 Bionic الأحدث من آبل أثبت أنه الأكثر كفاءة والأكثر قوة حتى الآن.