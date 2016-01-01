تسريب معلومات إضافية مهمة حول شاشات هواتف Galaxy S21 Series

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صورة الخبر: تسريب معلومات إضافية مهمة حول شاشات هواتف Galaxy S21 Series
تسريب معلومات إضافية مهمة حول شاشات هواتف Galaxy S21 Series

أصبح من المحتمل على نحو متزايد أن يكون التقرير الذي يقول أن شركة سامسونج تُخطط للإعلان عن تشكيلة Galaxy S21 Series في شهر يناير المقبل صحيحًا لأننا نشهد زيادة في الشائعات ذات الصلة بهذه التشكيلة في الأونة الأخيرة. اليوم، وفقًا لواحد من أبرز المسربين على الساحة، فيبدو أن الأعضاء الثلاثة في تشكيلة Galaxy S21 Series سيستخدمون شاشات مسطحة ومُنحنية.

سيحصل كل من Galaxy S21 و +Galaxy S21 على شاشات ” 2D Screen “، مما يعني عدم وجود إنحناءات على الجوانب بينما سيُحافظ الهاتف Galaxy S21 Ultra على الإنحناء. بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير أن سمك إطار الشاشة سيكون متساويًا في جميع الجوانب الأربعة، مما يعني أن الذقن لن يكون بارزًا في الهواتف الرائدة الجديدة لشركة سامسونج.

إلى جانب الشائعات الأخيرة حول التصميم الخلفي والأمامي، فقد بدأنا في الحصول على صورة أوضح لما ستبدو عليه هذه الهواتف الذكية الرائدة المُنتظرة.

المصدر: موقع الكتروني

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