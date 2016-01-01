

الإعلان رسميًا عن iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات أكبر، وكاميرات أفضل الإعلان رسميًا عن iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات أكبر، وكاميرات أفضل

دخلت شركة آبل رسميًا إلى عصر 5G بعدما قامت اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن أربعة هواتف ذكية جديدة تنتمي إلى تشكيلة iPhone 12 Series وتدعم كلها شبكات الجيل الخامس 5G بحيث تدعم شبكات 5G mmWave السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تدعم شبكات Sub-6GHz واسعة النطاق في المناطق الأخرى.



في حين تحدثنا عن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Mini في مقالة سابقة، فقد حان الوقت الآن للحديث عن الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.



وفيما يخص الشاشات، فالهاتف iPhone 12 Pro يأتي مع شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة 1170×2532 بكسل، في حين يأتي الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.7 إنش وبدقة 1284×2778 بكسل. وكما هو الحال مع الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Mini، فالهاتف iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max يأتيان كذلك مع الطبقة الزجاجية الواقية Ceramic Shield التي طورتها شركة آبل بالتعاون مع شركة Corning.

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قامت شركة آبل في تشكيلة iPhone 12 Series الجديدة أيضًا بتغيير لغة التصميم بحيث أصبحت لغة التصميم المعتمدة الآن في هواتف آبل الجديدة مشابهة للغة التصميم المستخدمة في لوحيات iPad Pro، فهذه الهواتف تأتي بدورها مع إطار مسطح مما يذكرنا إلى حد ما بـ iPhone 4 و iPhone 4S. وعلى ذكر التصميم، فقد قامت آبل بتصميم هواتفها الجديدة لتكون قادرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى ستة أمتار لمدة ساعة واحدة.وفيما يخص الكاميرات، فالهاتف iPhone 12 Pro Max يأتي مع مستشعر كبير يبلغ حجمه 1/1.7 إنش مما يجعله أكبر بنسبة 47 في المئة مقارنة مع iPhone 12 Pro. ومن خلال جمع ذلك مع فتحة العدسة البالغة 1.6، فإن ذلك يسمح بمرور ضوء أكثر بنسبة 87 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة آبل أيضًا بالتخلي عن تقنية تثبيت الصورة OIS لصالح تقنية جديدة تسمح للمستشعر بالتفاعل بشكل أسرع، وإجراء 5000 تعديل في الثانية. وعلاوة على ذلك، فقد حصل iPhone 12 Pro Max على كاميرا مُقربة توفر ×5 من التقريب البصريالهاتف iPhone 12 Pro حصل على عدسة مشرقة بفتحة 1.6 مع الإبقاء على نفس المستشعر القديم، ولكن هذا المستشعر لا يزال يتلقط ضوء أكثر بنحو 27 في المئة. وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فالهاتف iPhone 12 Pro الجديد حصل كذلك على نفس الكامير المقربة القديم والتي توفر ×2 من التقريب البصري وتقنية تثبيت الصورة OIS الكلاسيكية.الآن، جميع الكاميرات تدعم Night Mode، بما في الكاميرا الأمامية والكاميرا الواسعة الزاوية، والفضل في ذلك يعود إلى المعالج Apple A14 Bionic الجديد. وعلى ذكر الكاميرا الواسعة، فقد ظلت حالها من دون تغيير بحيث لا تزال تضم عدسة بفتحة 2.4 وتوفر زاوية مشاهدة تبلغ 120 درجة.هذا العام، تبنت هواتف iPhone 12 Pro الجديدة مستشعر LiDAR الذي رأيناه لأول مرة في iPad Pro 2020. هذا المستشعر يسمح بطمس الخلفية في صور Night Mode. هذا المستشعر يعمل كذلك على تقليص مدة التركيز التلقائي في الظلام بنحو 6 مرات.هواتف iPhone 12 Pro الجديدة هي الهواتف الوحيدة في السوق التي تستطيع تصوير الفيديوهات بدقة Dolby Vision بفضل المعالج Apple A14 Bionic الجديد. ميزة ProRAW تُسجل كافة البيانات التي يمكنك توقعها من تنسيق RAW في حين يتم أيضًا الحفاظ على قرارات معالجة الصور التي يجريها الهاتف في الخلفية مما يجعل تجربة التعديل سريعة وسلسة.كما هو الحال مع الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Mini، فقد قامت شركة آبل كذلك في iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max بإستخدام MagSafe الذي كان شائعًا في حواسيب MacBook. هذه المرة تم إستخدام MagSafe من أجل الشحن اللاسلكي بقوة 15W علمًا أن هواتف آبل الجديدة تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 7.5W فقط في حالة إذا تم إستخدام شواحن Qi الأخرى. ومع ذلك، الشاحن السلكي يسمح بشحن هواتف iPhone 12 Pro الجديدة بقوة 20W.الهاتف iPhone 12 Pro يُكلف إبتداءً من 1000 دولار أمريكي وسيكون متاحًا للطلب المسبق يوم الجمعة المقبل وسيصل لرفوف المتاجر في الأسبوع المقبل. أما بالنسبة للهاتف iPhone 12 Pro Max، فهو سيُكلف إبتداءً من 1100 دولار أمريكي وسيكون متاحًا للطلب المسبق يوم 6 نوفمبر وسيصل لرفوف المتاجر بعد أسبوع على ذلك، وبالضبط في اليوم 13 نوفمبر.