

خدمات جديدة من هواوي للتغلب على الحظر الأمريكي عليها لاستخدام خدمات جوجل خدمات جديدة من هواوي للتغلب على الحظر الأمريكي عليها لاستخدام خدمات جوجل

خلال حدث الإعلان عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “ميت 40” Huawei Mate 40، كشفت هواوي Huawei عن خدمات جديدة ضمن تحديثاتها لخدماتها للأجهزة المحمولة HMS، والتي تصدر للتغلب على الحظر الأمريكي على هواوي بخصوص استخدام خدمات جوجل.



حيث كشفت هواوي عن تطبيق محرك البحث الرسمي “بيتال سيرش” Petal Search، المتوفر الآن في أكثر من 170 دولة، ويدعم أكثر من 50 لغة، ما يسمح للمستخدمين بالبحث والعثور على المعلومات والخدمات التي يحتاجونها بسهولة وعلى الفور.



يوفر محرك البحث Petal Search إمكانيات البحث عبر أكثر من 20 فئة، بما في ذلك التطبيقات والأخبار ومقاطع الفيديو والصور والتسوق ورحلات الطيران والأنشطة التجارية المحلية.

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ويقدم محرك البحث Petal Search عدة أدوات مدمجة، مثل الطقس والآلة الحاسبة وأسعار تغيير العملات وغيرها، ومن المقرر أن يجعل التحديث الجديد تجربة استخدام المحرك أكثر ثراء على مستوى العرض البصري والأداء، كما يوظف قدرات الذكاء الاصطناعي AI للبحث المرئي عبر التقاط صور، حيث يتم التعرف على مجموعة هائلة من الكائنات، مثل الأشخاص والحيوانات والمعالم والنباتات، وكذلك البحث الصوتي عبر التطبيق باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية وغيرها.كذلك، كشفت هواوي عن تطبيق الخرائط “بيتال مابس” Petal Maps، والذي يقدم خدمات تحديد المواقع وعروض الخرائط والملاحة وخدمات البحث عن الأماكن وخطوط السير خلال القيادة والتجول، كما يحتوي على قائمة بالأماكن المفضلة للمستخدمين في أكثر من 140 دولة ومنطقة، مع دعم للغات متعددة، وإشعارات صوتية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والماندرين.كما أعلنت هواوي عن “مستندات هواوي” Huawei Docs، والمتوفر في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وتدعم عرض المستندات وتحريرها عبر أكثر من 50 تنسيقا، بما في ذلك PDF وPPT وDOC، مع توظيف الخدمات السحابية لمزامنة الملفات في الوقت الفعلي.