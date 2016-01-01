

المواصفات الكاملة لهاتف فيفو Vivo iQOO U1x.. بطارية كبيرة وسعر منافس للغاية المواصفات الكاملة لهاتف فيفو Vivo iQOO U1x.. بطارية كبيرة وسعر منافس للغاية

أطلقت شركة فيفو Vivo هاتفها الذكي الجديد من سلسلة iQOO، والذي يحمل اسم iQOO U1x، الذي يقدم بطارية كبيرة وسعر منافس للغاية.



الشبكات: GSM / CDMA / HSPA / LTE.



التصميم: واجهة من الزجاج، وظهر وإطار من البلاستيك.

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الشاشة: من نوع IPS LCD، بقياس 6,51 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 81,6%، ونسبة أبعاد 20:9.نظام التشغيل: واجهة المستخدم iQOO UI 1.0 القائمة على أندرويد 10.المعالج: كوالكوم سنابدراجون 662 (11 نانومتر).معالج الرسوميات: أدرينو 610.الذاكرة العشوائية (رام): 4 و6 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 64 و128 جيجابايت، من نوع UFS 2.1، ولا يوجد منفذ لكروت الذاكرة الخارجية.الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8 (عريضة)، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، مع فلاش ليد ودعم HDR، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.عدسة بدقة 13 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (عريضة)، PDAF.عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).حساس البصمة: على جانب الهاتف.البطارية: بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، وتشحن عبر منفذ microUSB.الألوان: الأسود والأزرق.موعد الإطلاق: 31 أكتوبر 2020.السعر: إصدار 4/64 جيجابايت بسعر 135 دولارا (2,120 جنيها مصريا تقريبا).