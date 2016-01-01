

انفينكس تُقدم Infinix Note 8 في الخارج ببطارية ضخمة وكاميرا 64 ميجا بيكسل ! انفينكس تُقدم Infinix Note 8 في الخارج ببطارية ضخمة وكاميرا 64 ميجا بيكسل !

قامت شركة انفينكس اليوم بالإعلان عن هاتفها الجديدة هاتف Infinix Note 8 بمواصفات مُتميزة نوعا ما، منذ ان إستخدمت انفينكس معالجات سلسلة الـG من ميدياتك وهي تُقدم هواتف بقيمة جيدة مقابل السعر وبمواصفات بشكل عام قوية وتتمكن من المنافسة بسهولة مع شركات الهواتف الأخرى.



Infinix Note 8

Note 8

مواصفات Infinix Note 8 :-

أبعاد الهاتف 175.3×78.8×9 مم

خامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك البولي كاربونيت

دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 2 تيرا في منفذ مخصص له

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.95 بوصة بدقة 720×1640 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 258 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20.5:9 وسطوع يصل الى 480 شمعة والشاشة كاملة والسيلفي موجود في ثُقب مُزدوج في الأعلى

Note 9 Display



معالج ميدياتك Helio G80 ثماني النواة، الإثنين الأقوى نوعهم Cortex A75 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، ودقة التصنيع 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G52 MC2

نظام تشغيل اندرويد 10 وواجهة انفينكس الأخيرة XOS 7.1

مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام

كاميرا امامية مُزدوجة، الأولى منهم 16 ميجا بيكسل والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل وهي مُخصصة للعزل مع فلاش ليد مزدوج امامي، الكاميرات تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل، والأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للذكاء الإصطناعي

Note 8 Camera

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الكاميرات تدعم فلاش LED رُباعي وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1440p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني .. كما تم تطوير نظام الثبات الالكتروني في الفيديوهات بالشراكة مع Vidhance المتخصصة في سوفت وير الكاميراتالهاتف يأتي مع سماعات خارجية ستريو لتحصل على تجربة صوتية مميزة مثل Note 7 السابقمنفذ السماعات الـ3.5 مللي موجودبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية الهاتف تأتي بحجم 5200 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات من خلال منفذ الشحن الـUSB Type Cالوان الهاتف اللبني والأزرق والفضيNote 8 Colorsلم يتم الاعلان الرسمي عن سعر Infinix Note 8 في الخارج ولكن نتوقع ان يكون في حدود 200 دولار أو أقل للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام و نتوقع اطلاق الهاتف في مصر بأسعار مقاربة من الاسعار الرسمية لـ Infinix Note 7 .. اي حوالي 3300 جنية أو أقل .الهاتف يُقدم خامات خارجية هي المعتادة من انفينكس حيث لم نرى منها حتى الأن خامات زجاجية على سبيل المثال، بالنسبة لشكل التصميم الخارجي فهو متميز جدًا وفخم كالعادة، اما بالنسبة للشاشة فهي كدقة ليست الأفضل فنجد شاشات FHD+ في هذه الفئة لكنها مميزة بسبب الحجم الكبير للشاشة وشكل القطع المزدوج للسيلفي اذا كنت تفضله !Note 8 Designاما عن الأداء فالهاتف يُقدم اداء ممتاز في هذه الفئة السعرية، هو ليس الأقوى وسط المنافسين لكنه ممتاز مع الـ6 جيجا رام و واجهة شركة انفينكس الخفيفة فستحصل على تجربة متميزة جدًا، كما نجد مساحة تخزين 128 جيجا وهي ضخمة بالنسبة لهذه الفئة السعرية.بالنسبة للبطارية فالهاتف يُقدم بطارية ضخمة كما تدعم الشحن السريع 18 واط, ويتميز الهاتف بالسماعات الـStereo في هذه الفئة السعرية حيث تعمل سماعة المكالمات مع الـSpeaker السُفلي للحصول على تجربة صوتية مُتميزة.اما بالنسبة للكاميرات فللأسف لا يوجد عدسة تصوير بزاوية واسعة, ولكن تم تطوير العدسة الرئيسية 64 ميجا بيكسل وننتظر التجربة الفعلية للكاميرات لمعرفة ادائها الفعلي و موقفها بالنسبة للمنافسين.Infinix Note 8 Designالتطورات عن الجيل السابق Infinix Note 7 :-منفذ شحن Type Cبطارية أكبر بفرق بسيطمعالج أقوى بفرق بسيطشكل تصميم خارجي أفضل وأفخمعدسة خلفية أساسية أقوى 64 ميجا بيكسلالنسخة الأقل Infinix Note 8i :-NOTE 8iكما تم اطلاق هاتف Infinix Note 8i نسخة مصغرة بنفس مواصفات Infinix Note 8 .. الفرق فقط في الأتي :-شاشة أصغر بحجم 6.78 بوصة مع ثقب واحد للسيلفيصوت سبيكر وحيد وليس ستريوكاميرا خلفية اساسية أقل 48 ميجا بيكسل و كاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسلشكل نقشة مختلف على ظهر الهاتفهذا ولم يتم الاعلان الرسمي عن سعر Note 8i ولا ميعاد توافره .. ولكن سيتم توافر الهاتف في مصر أيضا .