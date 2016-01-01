سامسونج تبدأ عملية التجنيد لإختبار تحديث Samsung One UI 3.0 لتشكيلة Galaxy Note 20 Series

بعد إصدار تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي والذي يستند على نظام Android 11 لكل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت شركة سامسونج الآن بتجنيد المزيد من المختبرين في بلاد العم سام لإختبار تحديث Samsung One UI 3.0 الخاص بكل من Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra.
الأشخاص الذين يملكون الوحدات المفتوحة من Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra أو الوحدات الخاصة بشركات الإتصالات المحلية Verizon و Sprint هم مؤهلون للمشاركة في البرنامج التجريبي للشركة بحيث يمكنهم التسجيل الآن في تطبيق Samsung Members.
المنضمين إلى البرنامج التجريبي لشركة سامسونج سيختبرون تجربة Android 11 المُحسنة والقائمة الطويلة من التغييرات التي جاءت بها واجهة Samsung One UI 3.0. وجدير بالذكر أن واجهة Samsung One UI 3.0 الجديدة تُحسن جميع الجوانب في نظام التشغيل، بدءًا من خاصية Always On Display والمتصفح، وصولاً إلى ميزة Samsung DeX.
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