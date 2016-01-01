

Xiaomi تُشوق للهاتف Redmi K30S، والشائعات تقول أنه سيكون أرخص من Redmi K30 Ultra Xiaomi تُشوق للهاتف Redmi K30S، والشائعات تقول أنه سيكون أرخص من Redmi K30 Ultra

نشر المدير العام لشركة Redmi إعلانًا تشويقيًا على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، ورد عليه رئيس قسم الهواتف الذكية في شركة Xiaomi في خطوة لإثارة الضجة حول الهاتف Redmi K30S الذي سيصل قريبًا.



سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi K30S في اليوم 27 من شهر أكتوبر الجاري، وفقًا لأحد المسربين، والذي أضاف أن الهاتف سيُعرض للبيع في اليوم الأول من شهر نوفمبر، وهو ما يعني قبل أيام من إنطلاق إحتفالات يوم العزاب في الصين. ومع ذلك، فنحن لم نتلقى تأكيدًا رسميًا لهذا التاريخ حتى الآن.



يقول المسرب البارز Digital Chat Station أن سعر الهاتف Redmi K30S سيكون أقل من المتوقع بحيث سيكون في الواقع أقل من سعر الهاتف Redmi K30 Ultra المُزود بالمعالج +MediaTek Dimensity 1000. سيستخدم الهاتف Redmi K30s المعالج Snapdragon 865 بدلاً من ذلك، مما يوحي إلى أن الهاتف سيأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Xiaomi Mi 10T.

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ليس من المستغرب أن نرى شركة Xiaomi تُحاول إعادة إطلاق هاتف Mi تحت العلامة التجارية Redmi. نفس الشيء حدث مع الهاتفين Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro اللذان تم إطلاقهما في بعض الأسواق الأخرى تحت الأسماء Redmi K20 و Redmi K20 Pro.للتذكير، يضم الهاتف Xiaomi Mi 10T مواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB من نوع LPDDR5، وشاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، فضلاً عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W. وعلاوة على ذلك، فكلا الهاتفين يدعمان كذلك البلوتوث 5.1 و WiFi 6، ويضمان منفذ السماعات 3.5mm.وفيما يخص الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا واحدة في الأمام بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وثلاث كاميرات في الخلف تشمل كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12.وبالنسبة للأسعار، فالهاتف Redmi K30 Ultra يُكلف 255 يورو لنسخة 6GB/128GB، وهذا ما يُعادل نصف تكلفة الهاتف Xiaomi Mi 10T في أوروبا. وفي حالة إذا كان الهاتف Redmi K30S أرخص من ذلك بالفعل، فسوف يكون هاتفًا مغريًا بالفعل. على سبيل المقارنة، الهاتف Redmi K30 Pro المُزود بالمعالج Snapdragon 865 يُكلف حاليًا 380 يورو.