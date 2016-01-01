

الهاتف OnePlus 9 سيأتي في وقت مبكر عن المعتاد للبقاء لفترة أطول على أرفف المتاجر الهاتف OnePlus 9 سيأتي في وقت مبكر عن المعتاد للبقاء لفترة أطول على أرفف المتاجر

تم الكشف عن OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في شهر أبريل من هذا العام، ولكن الهاتف OnePlus 9 سيصل في وقت أبكر من ذلك، على الأقل وفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Android Central نقلاً عن مصادر داخلية.



ليس لدينا تاريخ محدد للإعلان عن الهاتف OnePlus 9 حتى الآن، ولكن الموقع المذكور آنفًا يقول أنه سيتم الإعلان عنه في وقت ما في منتصف شهر مارس من العام المقبل، وهو ما من شأنه أن يسمح لسلسلة هواتف OnePlus 9 Series الرائدة القادمة بالبقاء لفترة أطول على أرفف المتاجر قبل وصول تشكيلة OnePlus 9T Series في النصف الثاني من العام.



المعلومات المتعلقة بالهاتف OnePlus 9 نادرة في الوقت الحالي، ولكن من الآمن القول بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus سيأتي مع المعالج Snapdragon 875 الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن من قبل شركة كوالكوم، وسيدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فنحن نتوقع أيضًا أن يضم الهاتف OnePlus 9 كذلك شاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120Hz نظرًا إلى أن الهاتف OnePlus 8T الجديد يملك شاشة مماثلة.

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على أي حال، نحن نأمل أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الهاتف OnePlus 9 والذي يحمل الإسم الرمزي Lemonade في الأسابيع المقبلة.