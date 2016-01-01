أعلنت شركة Xiaomi من خلال تغريدة نشرتها على شبكة تويتر أنها إلتزمت بتقليل البلاستيك المستخدم في عبواتها بنسبة 60 في المئة، والبداية ستكون من أوروبا. ويبدو أن الهاتف Xiaomi Mi 10T Lite هو أول هاتف تنطبق عليه هذه الخطوة.
لاحظ أن شركة Xiaomi تشير إلى عبوات هواتفها الذكية فقط، وليس محتوياته، فالشركة ستستمر في تقديم جميع الملحقات المعهودة، وهذا يتضمن الشاحن والكابل وحتى الغطاء الواقي. حصل الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite على نفس الملحقات بالضبط في علبته عندما تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.
على أي حال، إذا قرأت ما بين السطور، فشركة Xiaomi تقوم من خلال هذه التغريدة بالسخرية من شركة آبل، والتي قامت للتو بإزالة الشاحن وسماعات الأذن من عبوات iPhone 12 Series لأسباب بيئية. ومع ذلك، من غير الواضح ما هو مقدار البلاستيك الذي يتم توفيره هنا علمًا أن العبوات تُصنع في الغالب من الورق المقوى.
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التعليقات على Xiaomi تلتزم بتقليص مقدار البلاستيك المُستخدم في عبوات هواتفها الذكية بنحو 60%
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