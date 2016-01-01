

ميزة Portrait Light في صور جوجل متاحة الآن على هواتف بكسل القديمة ميزة Portrait Light في صور جوجل متاحة الآن على هواتف بكسل القديمة

مع إعلان جوجل عن هواتف بكسل Pixel 4a 5G و Pixel 5 تم الإعلان أيضًا عن ميزة أنيقة في خدمة صور جوجل تحمل اسم Portrait Light ، وعبرها يمكن لحملة هذه الهواتف التحكم يدويًا في الإضاءة في الصور الشخصية ومع ضبط سطوع الوجه، وذلك للحصول على تأثير أكثر دراماتيكية وتباينًا ولتحقيق التوازن في الصور ذات الإضاءة الضعيفة.



في غضون ذلك، أعلنت جوجل أنها بصدد العمل على دعم هذه الميزة لهواتف بكسل الأقدم، وهذا ما حصل فعلًا، حيث ميزة Portrait Light في صور جوجل تدعم الآه هواتف بكسل 2 و 3 و 4.



فيما يخص الوصول لخيار التعديل Portrait Light، فانتقل إلى تطبيق صور جوجل وصولًا إلى الضغط على خيار “تحرير صورة” ومن ثم خيار “تعديل”، من هناك ستجد الخيار المذكور، مع الدعم الكامل للصور الشخصية الرأسية والأفقية، بالإشارة، أن هذا الخيار لن يظهر مع صور الحيوانات أعزكم الله وصور النباتات والأشياء الأخرى والملتقطة بالوضع الرأسي.

أخيرًا، يبدو أن هذا التحديث من جهة الخادم، ولكن من المُستحسن تحميل أحدث إصدار من التطبيق عبر التوجّه إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي، ومرة أخرى، خيار Portrait Light متاح فقط على جميع وحدات جوجل بكسل.



