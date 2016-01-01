

أول هاتف ZTE Blade في العام 2020 سيصل مع الدعم لشبكات 5G أول هاتف ZTE Blade في العام 2020 سيصل مع الدعم لشبكات 5G

كانت ZTE أول شركة في العالم تقوم بإطلاق هاتف ذكي يضم الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، ولكن نشاطها في سوق الهواتف الذكية هذا العام كان محدودًا للغاية. في الواقع، هي لم تقم بإطلاق هاتف جديد ضمن تشكيلة ZTE Blade Series حتى الآن.



في الواقع، لقد تم اليوم رصد هاتف جديد من شركة ZTE في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA سيكون أول هاتف ZTE Blade ستقوم الشركة الصينية بإطلاقه في العام 2020، وهو الهاتف الذي من المرجح أن يتم إطلاقه في اليوم 11 نوفمبر بالتزامن مع يوم العزاب في الصين الذي يتم فيه توفير العديد من العروض والخصومات على مختلف المنتجات.



وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن هاتف ZTE الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلاً عن بطارية بسعة 3900mAh.

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وعلاوة على ذلك، فقد تبين كذلك أن هذا الهاتف سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10.