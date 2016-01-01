بعض ملاك Google Pixel 5 يُبلغون عن وجود فجوة بين الشاشة والإطار

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صورة الخبر: بعض ملاك Google Pixel 5 يُبلغون عن وجود فجوة بين الشاشة والإطار
بعض ملاك Google Pixel 5 يُبلغون عن وجود فجوة بين الشاشة والإطار

كما تم الإبلاغ عن ذلك لأول مرة من قبل موقع Android Police، فيبدو أن الهاتف Google Pixel 5 يواجه مشكلة مع وصول الدفعة الأولى من الشحنات إلى العملاء. في بعض الوحدات، لاحظ المستخدمون وجود فجوة بين الشاشة والإطار. وهذا يثير القلق بشأن ما إذا كان هذا الهاتف سيكون مقاومًا للماء والغبار كما أوضحت شركة جوجل عندما أعلنت أن الهاتف يحمل شهادة IP68.

يبدو أن المشكلة تؤثر على عدد صغير من وحدات Google Pixel 5، على الرغم من أن عدد التقارير يبدو أنه يتزايد بإطراد خلال اليومين الماضين في كل من منتديات Google Pixel وكذلك منتديات XDA Developers، وفقًا للتقرير.

تم رصد الفجوة في مواقع مختلفة بين الشاشة والإطار. بينما أبلغ معظمهم عن ظهور فجوة بالقرب من الكاميرا الأمامية، رأى آخرون فجوة بالقرب من درج الشريحة SIM أو في الجزء العلوي من الهاتف. على الرغم من أن معظم الأجهزة المُبلغ عنها تمتاز باللون الأسود، إلا أن هذه المشكلة تؤثر أيضًا على بعض وحدات Google Pixel 5 التي تمتاز باللون الأخضر الداكن.

الأمر المثير للاهتمام هو أن هذه الفجوات ليست شيئًا يحدث مع مرور الوقت، ولكنها شيء يمكن ملاحظته على الفور بمجرد إخراج الهاتف من العلبة. يمكننا التكهن بأن عملية ربط الشاشة مع الإطار ربما لم تتم بالقدر الصحيح من القوة أو لم يتم إستخدام مادة لاصقة كافية.

على أي حال، نتوقع أن تقوم شركة جوجل بإصدار بيان بشأن هذا العيب، ونحن بطبيعة الحال نعدكم بتحديث الموقع فور حدوث ذلك.

المصدر: موقع الكترونى

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