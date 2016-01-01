

هذا ما ستكشف عنه هواوي في حدث Mate 40 في 22 من الشهر الجاري هذا ما ستكشف عنه هواوي في حدث Mate 40 في 22 من الشهر الجاري

ساعات تفصلنا عن الموعد الذي حددته هواوي Huawei لحدث الكشف عن هواتف “هواوي ميت 40” Huawei Mate 40، في 22 من أكتوبر الجاري، حيث تخطط هواوي للكشف عن الهاتفين الجديدين “ميت 40″ Mate 40 و”ميت 40 برو” Mate 40 Pro، إلى جانب بعض المنتجات الأخرى.



بحسب تسريبات سابقة، ينلق هاتف هواوي ميت 40 برو (Mate 40 Pro) باللونين الأسود والفضي، كما يتوقع أن يقدم الهاتف إصدارين، الأول بذاكرة 8/128 جيجابايت، والثاني 12/256 أو 12/512 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية.



ويتوقع أن يعمل هاتف هواوي ميت 40 برو بواجهة المستخدم EMUI 11 القائمة على نظام تشغيل أندرويد 10، ودون خدمات جوجل بسبب الحظر الأمريكي الذي تواجهه هواوي حاليا على استخدام التقنيات الأمريكية.

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كما يتوقع أن يكون مقاس شاشة “ميت 40 برو” 6,76 بوصة، ودقة 1344×2772 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، وشاشة منحنية من الجانبين، مع كثافة عرض 456 بيكسل في البوصة.وتشير التسريبات إلى أن هواوي ستدعم هاتفها “ميت 40 برو” بمستشعر بيريسكوب بدقة 12 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/3.4، مع مستشعر تليفوتو بدقة 12 ميجابيكسل، والتي تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.كما يتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.9، مع دعم للتثبيت البصري، وتصوير الفيديو بجودة 8K، مع فلاش ليد مزدوج، ومستشعر ألوان للإضاءة المحيطة.كما تشير التوقعات أن دقة المستشعر الثالث في الكاميرا الخلفية بهاتف “ميت 40 برو” سيكون بدقة 20 ميجابيكسل، عريضة للغاية، بفتحة عدسة f/1.8، مع ميزة التركيز التلقائي، كما يتوقع أن يتم دمج ميزة التركيز التلقائي بالليزر مع مستشعر العمق لدعم تحسين الضبط التلقائي.أما الكاميرا الأمامية، كما هو متوقع، فستكون مزدوجة بدقة عدسة رئيسية 13 ميجابيكسل، في ثقب بالشاشة، إلى جانب مستشعر للعمق، وسوف تدعم الكاميرا الأمامية تأثيرات بوكيه وإيماءات اليد.ويقال أن سلسلة هواتف هواوي الجديدة “ميت 40” Mate 40 ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، مع بطارية بسعة 4,400 مللي أمبير ساعة، مع دعم للشحن اللاسلكي والشحن العكسي.وتشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم إصدار “ميت 40 برو بلس” Mate 40 Pro Plus خلال حدثها القادم، وهو الإصدار الذي سيقدم كاميرا خلفية في تكوين ثماني الأضلاع، مع تصميم لظهر الهاتف من الجلد، كما يتوقع أن يقدم الهاتف قدرة تكبير للكاميرا الخلفية حتى 10 مرات.بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تقدم هواوي تحديثا لهاتف Mate 30 Pro، تحت اسم Mate 30 Pro E.كما يتوقع أن تكشف هواوي عن رقاقة المعالج “كيرين 9000″، بتقنية 5 نانومتر، والمدمجة مع مودم الجيل الخامس 5G، والتي تتضمن وحدة معالجة رسوميات Mali-G78، وهي الرقاقة التي تتفوق في أداء الجرافيك والرسوميات على معالج كوالكوم سنابدراجون 865 بلس، بحسب النتائج الأولية المعلنة.ومن المنتظر أن تعلن هواوي خلال حدثها القريب عن سماعات Huawei FreeBuds Studio، والتي لم تكشف عن تفاصيل هذا الإصدار حتى الآن.